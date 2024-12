Потвърдено: Украински дрон "почука на вратата" на полигона на "Орешник" в Капустин Яр

Украински дрон е успял да стигне до полигона Капустин Яр, откъдето се изстрелват руски балистични ракети. Оттам беше изстреляна и най-новата руска балистична ракета "Орешник".

Атаката стана факт на 3-ти срещу 4-ти декември през нощта, още тогава имаше данни за операцията: На прицел - областта, откъдето полетя "Орешник" и руски военни летища: Украйна в атака (ВИДЕО)

Потвърждение публикува прокремълският телеграм канал Mash - той е включен в 14-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия заради агресията ѝ срещу Украйна. ЕС започна със санкции срещу Путинова Русия още след анексирането на Крим: 14-и пакет санкции: ЕС забрани на партии и НПО-та да получават пари от Путин

🇺🇦 A Ukrainian drone reportedly attempted to attack the Kapustin Yar testing ground in Astrakhan, Russia. Recently Russia launched the Oreshnik medium-range ballistic missile from here. Russian channels claim air defenses shot it down near the entrance, with the blast wave… pic.twitter.com/wZOAjaNfx9