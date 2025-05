Тръмп се усети: "Путин никога не е искал да спре войната". Оръжие от САЩ потича към Украйна след сделката за минералите? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп направи първия си публичен коментар за подписаното в ранните часове на 1 май българско време споразумение за минералите между Украйна и САЩ. Той заяви пред NewsNation, че Съединените щати са положили подпис, защото „са искали да бъдат защитени“. На 30 април (американско време) двете страни подписаха дългоочакваната сделка за редкоземните богатства, с което се създава съвместен инвестиционен фонд в Украйна.

Собствеността и контролът остават в Украйна - само тя решава какво да добива. В споразумението не се споменават никакви дългови задължения към Съединените щати. Фондът се създава на паритетен принцип на съвместно управление, като САЩ внасят средства в него. В допълнение към прякото финансиране те могат да предоставят определена помощ - например системи за противовъздушна отбрана за Украйна. Бъдещата военна помощ от САЩ може да се брои като вноска в новосъздадения съвместен инвестиционен фонд, но предишната помощ няма да се брои. Предварително съществуващите проекти - например тези, които са собственост на украински държавни компании, няма да бъдат засегнати от сделката за минералите: Има сделка: САЩ и Украйна подписаха споразумението за ключовите минерали (ВИДЕО).

🇺🇦🇺🇸 Ukraine has greenlit a deal with the US to establish a Reconstruction Investment Fund, built on 5 key principles: 50/50 partnership, Ukraine retains control over resources, no debt, guaranteed investors, and alignment with EU goals. PM Shmyhal just confirmed this move will… pic.twitter.com/PaxYF1aacM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2025

Тръмп вижда как сделката пречи на Путин

"Днес сключихме сделка, в която на теория получаваме, знаете, много повече от 350-те милиарда долара (Тръмп твърди, че такава е цялата военна помощ на САЩ за Украйна досега - бел. ред.), но исках да бъда защитен... Не исках да съм там и да изглеждам глупаво", каза Тръмп. Всъщност Вашингтон е предоставил на Киев помощ в размер на 114,6 млрд. евро, изчислява Институтът в Кил - мозъчен тръст за глобална икономическа политика.

На въпроса дали споразумението може да попречи на руския диктатор Владимир Путин, Тръмп отговори, че „е възможно".

След подписването на сделката за минералите Белият дом е разблокирал търговските продажби на оръжие за Украйна, съобщи Kyiv Post, позовавайки се на свои източници. Администрацията на Тръмп е одобрила доставката на оръжия на стойност 50 млн. долара за Киев чрез директни търговски продажби, гласи информацията, но не се уточнява какво ще бъде продадено. По-рано Володимир Зеленски обяви намерението на Украйна да закупи от САЩ системи за противовъздушна отбрана и оръжия на стойност 30-50 млрд. долара като гаранция за бъдеща сигурност. От 2015 г. до 2023 г. Съединените щати предоставиха на Украйна военни стоки на стойност почти 1,6 млрд. долара. След встъпването в длъжност на Тръмп продажбите на оръжия и военни услуги бяха преустановени.

"Приходите от вече стартирали проекти или бюджетните приходи не се включват във фонда. Споразумението се отнася до по-нататъшно стратегическо сътрудничество", заяви първият украински вицепремиер Юлия Свириденко, която беше във Вашингтон и подписа документа. „Става дума за 50% от средствата от новите лицензи за проекти в областта на критичните материали и нефта и газа, които ще постъпват в бюджета след създаването на фонда“, допълни тя.

Макрон и Стармър вкарали Тръмп в "правия път"?

Междувременно стана ясно защо Доналд Тръмп леко промени реториката си спрямо руския диктатор Владимир Путин - това е плод на месеци дипломатически усилия от страна на британския министър-председател Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, пише Politico, позовавайки се на източници сред европейските политици. И Стармър, и Макрон са настоявали Тръмп да не оказва натиск върху украинския президент Володимир Зеленски и да насочи част от гнева си към Путин. За целта те са използвали аргумента, че стопанинът на Кремъл прави американския президент на глупак: Тръмп си даде срок да се убеди баламосва ли го Путин, каза още за Крим и Зеленски (ВИДЕО).

Изданието уточнява, че британският съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл и министърът на отбраната Джон Хийли са изиграли ключова роля в преговорите с екипа на Тръмп. Техните усилия са били координирани с посланика на САЩ във Великобритания Марк Бърнет. А британският външен министър Дейвид Лами призна, че само през тази година е провел 13 разговора с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

„Путин е много умен и хитър - той никога не е имал намерение да прекрати войната, целта му винаги е била да завземе цялата територия. Мисля, че може да постигнем споразумение, но няма гаранция", заяви вчера от Овалния кабинет Доналд Тръмп.

Trump: “Putin is very smart and cunning — he never intended to end the war, his goal was always to take all the territory. I think we might reach a deal, but there’s no guarantee.” pic.twitter.com/A8S6FuWBTZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2025

Келог: Украйна ще признае окупираните земи за де факто руски

Още един интересен акцент от интервюто пред FOX News на американския пратеник за Украйна и Русия Кийт Келог - той заяви на 30 април, че "украинците вече заявиха, че са готови да се откажат от земята... не де юре, завинаги, а де факто, защото руснаците всъщност я окупират. Дотам са готови да стигнат, казаха ми го миналата седмица“. Думите му са във връзка с окупираните от Руската федерация украински територии - Донецка, Луганска, Запорожка, Херсонска област и Крим, които Путин иска напълно.

🇺🇸 Trump’s envoy Kellogg revealed that a 22-point peace plan was agreed upon in London, though Ukraine wasn’t happy with all of it. He pointed out that Russia is "pretending" it can win, considering how many soldiers they've lost without making real progress. pic.twitter.com/oWVtWBNn8O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2025

Руските официални лица продължават да настояват за пълна капитулация на Украйна като единствената основа, на която Русия е готова да приеме бъдещо мирно споразумение. На 29 април агенция Bloomberg съобщи, позовавайки се на трима запознати с въпроса източници в Москва, че Путин е отхвърлил предложението на специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф за замразяване на войната на сегашните фронтови линии. Това е станало по време на срещата им на 17 април в Москва. Вместо това е настоял Русия да получи всичко от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област като част от всяко мирно споразумение.

Игрите на Путин

На този фон Путин заговори как Москва и Европа трябвало да се разбират. Диктаторът, издирван от Международния наказателен съд в Хага, заяви, че "рано или късно, отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени. Мнозина споделят нашата позиция, но се страхуват да говорят открито", смята той.

🇷🇺 Putin: "Sooner or later, Russia’s relations with Europe will be restored. Many share our position, but are afraid to speak openly."



That’s exactly the pattern: invade, seize land, then 'negotiate' — knowing Europe will eventually reset relations, letting the cycle repeat… pic.twitter.com/bi42ADkrmK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2025

Путин беше иронизиран от украински източници, че точно това е моделът - нахлуване, завземане на земя, след това „преговори“, като диктаторът знае, че Европа в крайна сметка ще възстанови отношенията, позволявайки цикълът да се повтори отново: Кремъл пак твърди, че Путин иска мир, но нямало да стане за един ден.

Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя пък твърди, че Европа издава „празни декларации и призиви за примирие“ в Украйна, но че Русия очаква Западът да даде „ясни и конкретни сигнали“, че „наистина иска да помогне за намирането на дългосрочно решение“. Небензя твърди, че един от основните „сигнали“, които Западът може да даде, е да спре доставките на оръжие за Украйна.

Руски официални лица продължават да представят невярно европейските усилия за увеличаване на собствените отбранителни способности - в съответствие с целта на Тръмп Европа да поеме по-голяма част от тежестта на колективната сигурност - като заплаха за руската национална сигурност. Това вероятно ще подкрепи руските усилия за оправдаване на бъдеща агресия срещу НАТО, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на бойните сблъсъци на фронта е нараснала с 19 повече сражения на дневна база - общо 196 за денонощието на 31 април, отчита Генералният щаб на украинската армия в сутрешната си сводка на 1 май. Руснаците са хвърлили 139 управляеми авиационни бомби (КАБ) по украинските позиции, което е с 40 по-малко на дневна база. От тях 16 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. Няма никаква промяна в интензивността на артилерийския обстрел - около 5900 изстреляни руски снаряда. Силите на Путин са използвали 2677 FPV дрона "камикадзе", което е с около 520 по-малко спрямо предходното денонощие.

В Покровското направление е имало 85 щурмови действия на руснаците, като Генщабът на ВСУ твърди, че всички те са били спрени. В спомагателното от юг Новопавловско направление са били осъществени 16 нападения. На второ място е Лиманското направление с 36 руски атаки, 21 е имало в Курска област, 10 – в Торецкото направление. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой пехотни нападения на силите на Владимир Путин.

През април руснаците са завзели 175 кв. км от украинската територия, твърди украинската мониторингова група DeepState. „Врагът беше особено активен в края на март и началото на април. Съответно повечето от напредванията или са се случили през първата половина на април, или са резултат от тези действия“, отбелязват анализаторите. В доклада им се посочва, че окупаторите са напреднали най-много край Суха Балка и Калиново - на площ около 50 кв. км, или почти една трета от всички загуби за месеца. Става въпрос за района на изток от Покровск и на юг от Константиновка и Часов Яр - това е южно най-близо до Торецк и представлява опит на руската армия да разшири фронта, за да може да заобиколи силните защитни украински позиции западно от Торецк, които така и не успява да пробие месеци наред.

Следва неочакваното до известна степен настъпление край Розлив и Константинопол, където руснаците са заели 43 кв. км. Става въпрос за Новопавловското направление, където Константинопол е последната по-сериозна крепост на украинците преди магистралата Запорожие-Донецк. Напредването край Катериновка (Торецкото направление) е приблизително 30 кв. км. Друга проблемна точка е Надeевка, където има руски напредък от 11 кв. км, а северно от Андреевка руснаците са заели 15 кв. км (и двете край Покровск). "Общо на тези пет района се падат 85% от целия напредък“, съобщават анализаторите.

59th brigade repels assault on civ vehicles

a biker blows up on a mine

a biker gets stuck in razor wire

near nadiivkahttps://t.co/dOZ2AtAJCp pic.twitter.com/EAjTW9wq0o — imi (m) (@moklasen) April 30, 2025

Руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, акцентира върху Лиманското направление, където имало успех в района на Катериновка и Невско - става въпрос за северния фланг на града. Информацията на канала гласи, че е освободено е село Ново, като по време на операцията е "пленена и вражеска пехотна част".

Друг аспект от версията на "Рибар": В Покровското направление руските войски "след ожесточени сражения" си върнали контрола над село Шевченко - става дума за южната дъга на Покровск, където позициите минаваха ту в едни, ту в други ръце в последния месец.

В Сумска област руските войски се укрепили в района на Беловодие и Басовка, твърди "Рибар", но отчита, че украинските оператори на дронове се опитват да нарушат снабдяването на предните части.

Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", пише, че промените в метеорологичните условия вече са повече в полза на руските сили. "През пролетта броят на щурмовете се увеличи значително, като имам предвид последните 2 седмици, когато се появи "зеленината" и почвата окончателно изсъхна, което дава възможност да се достигне до позициите ни безпрепятствено на всякаква техника. По принцип усилията на противника все още са насочени към Покровското направление", анализира той.

Колегата му Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар" - коментира, че е "трудно" в посока Покровск, защото руснаците редовно се ротират. "Оборудването също е започнало да се използва по-често. Авиацията работи, КАБ се изсипват по цял ден. За да търсят нашите позиции, дори имат отделни екипажи за дронове, които поставят GoPro на FPV дронове, методично изследват улиците на малка височина и предават записите в "отдела", където те се разглеждат", отбелязва Бунятов.

През изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е "унищожила" 8 вражески дрона над територията на Русия, твърди Министерството на отбраната в Москва. Става въпрос за по две безпилотни машини над Курска, Воронежка, Владимирска и Белгородска област. Засега няма данни за ключов украински удар.

Украинската ПВО пък се е справила със 74 руски дрона през нощта, а други 68 са били обезвредени с електронно заглушаване - т.е. общо са свалени 142 безпилотни летателни апарата от 170, изстреляни от силите на Путин. Засегнати са Одеска, Харковска, Сумска, Донецка и Киевска област, отбелязват Украинските военновъздушни сили: