Поздрави на рибите: ВСУ потопи руската подводница "Ростов на Дон", изстрелваща ракети "Калибър"

Украинските сили са потопили на морското дъно руската подводница "Ростов на Дон" в пристанището на Севастопол в окупирания Крим. Това потвърди Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна преди минути на страницата си във Facebook.

"Украинските сили за отбрана атакуваха подводница и вражески зенитно-ракетен комплекс С-400 във временно окупирания Крим"“, се отбелязва в съобщението. Подводницата на руския Черноморски флот е "потънала на място". Повредени са значително и 4 пускови установки на системата за противовъздушна отбрана "Триумф".

Както уточниха от Генералния щаб на ВСУ, подводницата Б-237 "Ростов на Дон" (според класификацията на НАТО - клас Kilo) е една от четирите подводници клас Kilo, способни да използват ракети "Калибър".

Известно е, че "Ростов на Дон" е пусната на вода на 26 декември 2014 г.

По-рано, на 13 септември 2023 г., тя получи повреди при друга украинска ракетна атака и бе ремонтирана и тестван в пристанището на Севастопол. Стойността на подводницата се оценява на 300 милиона долара.

