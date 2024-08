При атака срещу военното летище "Енгелс": Дрон уцели най-високата сграда в Саратов (ВИДЕО)

Поредната атака с дронове, явно насочена към руско военно летище, стана факт рано тази сутрин. Този път целта е била руското военно летище в Енгелс, Саратовска област - там са базирани руски стратегически бомбардировачи Ту-95.

Първите данни показват, че атаката изглежда е неуспешна и поне два дрона или техни отломки са улучили жилищни сгради в градовете Енгелс и Саратов. Според руския опозионен информационен телеграм канал ASTRA попадението в Енгелс е на само 9 минути път от военното летище. Че има попадение там потвърждава и губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин – в официалния си канал в Телеграм: Пожар в близост до руски военен обект в Батайск, Ростовска област (ВИДЕО)

Бусаргин потвърждава и за паднали и ударили жилищна сграда отломки в град Саратов. Това, което той не казва, е, че е уцелена най-високата сграда в града - „Volga sky”. Височината на сградата е малко под 130 метра. От там до летището в Енгелс разстоянието е 12 километра.

Още: Три руски военни хеликоптера в пламъци, разбит руски Су-34, щети и по руски Ту-22 (ВИДЕО)*

A UJ-26 "Bober" drone hit the high rise building in Saratov. In addition to the "Bober" drone, there was also a "Lyutyi" drone involved, but its fate is currently unknown. pic.twitter.com/IOQECJpIZb