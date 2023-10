Примамка: Руснаците рисуват самолети на военно летище в Крим (СНИМКИ)

Снимките, направени от Planet Labs сутринта на 26 октомври, са забелязани от анализатора на OSINT МТ Андерсън. Той открива няколко бойни самолета, включително четири Су-24/30/34, както и четири МиГ-31, които в някаква модификация може да са оборудвани с ракети "Кинжал".

В други два случая моделът на самолетите не може да бъде определен, но Андерсън смята, че това са Су-27.

Освен това анализаторът забелязва още четири МиГ-31, които обаче са нарисувани на паркинга. Било възможно да ги идентифицира по липсата на сенки.

Satellite images of Belbek airfield in annexed Sevastopol revealed painted fighter jets



The images taken by Planet Labs on the morning of October 26 were noticed by OSINT analyst MT Anderson. He found several fighter jets, including four SU-24/30/34s, as well as four MiG-31s,… pic.twitter.com/8TcFhwQ4wp