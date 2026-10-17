Проблемите със Starlink пречат на Украйна да сваля дронове: Зеленски нарече това "планирана операция" (ВИДЕО)

В Украйна терминалите Starlink спират да работят при скорост над 161 км/ч, докато тестове показват, че в ЕС те продължават да функционират и при скорост над 180 км/ч. Това означава, че при сигурност на интернет връзката от само до 160 км/ч за движещ се обект - дроновете-прехващачи срещу руските реактивни дронове не работят, както трябва и не могат да ги свалят, както иначе биха ги сваляли.

Украинският президент определя тези ограничения като „планирана операция“ и посочва, че те пречат на Украйна да използва определени дронове-прехващачи срещу реактивни дронове „Шахед“, както и да доставя провизии до изолирани позиции на фронтовата линия.

Съобщава се, че Киев е тествал две превозни средства, оборудвани със Starlink, в Европейския съюз, като връзката е останала работеща при скорости над 180 км/ч. Зеленски заяви, че разполага с доказателства за тези тестове.

Zelensky says Starlink terminals shut down at speeds above 161 km/h in Ukraine, while tests show they continue working above 180 km/h in the EU. He calls the restrictions a “planned operation,” saying they prevent Ukraine from using some interceptor drones against jet-powered Shaheds and delivering supplies to isolated frontline positions. — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Европа работи по алтернатива на Starlink

Украинският президент също така заяви, че европейските партньори вече работят върху алтернативи на Starlink, предаде френският вестник Le Monde.

Zelensky says European countries are developing alternatives to Starlink after realizing the U.S. can restrict the system regardless of existing agreements or contracts. Ukraine continues using Starlink and cooperating with SpaceX despite the restrictions. https://t.co/DuMXRf7nec — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Европа обаче не разполага с капацитета в близко бъдеще да замени системата „Старлинк“ (Starlink), която Украйна използва, за да се защитава от Русия. „Старлинк“ е наистина необходима за Украйна и за съжаление в краткосрочен план Европа не може да замени този капацитет“, каза ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас след като през последните дни Киев съобщи за ограничения при използването на американската система за сателитен интернет, предаде AFP.

Зеленски очаква още санкции срещу Русия да паднат

Макар и Европейският съвет да се занимава с 22-ия пакет санкции срещу Русия, Зеленски коментира отмяната на Закона Греъм, който предвиждаше адски санкции срещу Кремъл.

"За съжаление, премахването на санкциите ще продължи. Смятам, че споразумението за дизела е само първа стъпка“, каза Володимир Зеленски в събота, когато беше попитан за решението на Доналд Тръмп да не прилага ограниченията, предвидени в закона „Греъм“.

Според украинския президент тази политика не може да спре Владимир Путин; напротив, тя му дава усещането, че е подкрепен.

„Ще постигнем това не чрез ограничаване на ответните действия на Украйна срещу Русия, докато тя убива нашите граждани. И още по-малко чрез отмяна на санкциите“, настоя той.

Въпреки това той изрази надежда, че американският президент ще направи „всичко“, за да накара Путин да спре убийствата, ударите срещу украинската енергийна инфраструктура и войната. ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия