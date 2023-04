"Те се надяват, че сега старата жена (Русия) ще бъде разкъсана на парчета и всичко ще бъде наред. Въобще те са се събрали все обидени и напразно освободени от Руската империя бивши провинции и казват: "Сега имаме в съюз, всички сме заедно." Полша, Прибалтика, Финландия. Дори и румънците са привлекли", каза Соловьов. И добави, че въпросните държави са избрали труден път, за да се върнат обратно в Русия.

"Всъщност Херзинки и Варшава много добре си се развиваха докато бяха в състава на Руската империя", извади заключение пропагандистът.

Russian propagandist Solovyev believes that Finland and Poland dream of rejoining the "Russian empire" and are trying to be taken back into it. pic.twitter.com/wg7VuLpJwV