Протест срещу Кличко заради подготовката на Киев за зимата и руските удари (ВИДЕО)

Днес, 17 октомври, няколкостотин души се събраха пред сградата на Киевската градска държавна администрация, настоявайки за оставката на кмета Виталий Кличко. Протестиращите критикуват градските власти за недостатъчно добра подготовка за зимата заради постоянната заплаха от руски далекобойни дронове и ракети, за недостиг на убежища, за транспортните проблеми и бюджетните разходи. Сред плакатите бяха лозунги като "Кмет или мародер?" и "На кого да се обадим, когато кметът краде пари?".

Тази седмица Кличко се обърна към Върховната рада, след като критикува президента Володимир Зеленски за недостатъчно добро обезпечение за подготовката на Киев за отоплителния сезон. Кметът отрече обвиненията и поиска централното правителство да обясни как се защитават съоръженията на противовъздушната отбрана и енергетиката на столицата, за какво са отишли пари за предвидена ПВО и отбрана. "Къде е защитата на съоръженията на "Укренерго"? Къде са милиардите, отпуснати за това?", попита той от трибуната на украинския парламент - Още: Кличко към правителството на Украйна: Къде са милиардите? Къде е ПВО? (ВИДЕО)

Зеленски и Кличко са политически противници от 2019 година (когато Зеленски встъпи в длъжност като президент на Украйна), когато се сблъскаха за управлението на столицата. Настоящото напрежение произтича от подготовката на Киев за зимата на фона на руските удари по енергийната инфраструктура.

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