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Кличко: Ако имате къде да отидете, напуснете Киев за зимата

09 октомври 2026, 12:52 часа 744 прочитания 0 коментара
Снимка: Володимир Зеленський/Facebook
Кличко: Ако имате къде да отидете, напуснете Киев за зимата

В интервю за AFP, кметът на Киев Виталий Кличко предупреди, че украинската столица се готви за изключително трудна зима на фона на ескалиращите руски въздушни атаки в последно време. Той посъветва жителите, които имат роднини или приятели извън столицата, да обмислят временно преместване.

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Пълна евакуация на града обаче не се разглежда като вариант. Според Кличко това би бил "най-добрият сценарий за Путин" - украинските градове да опустеят. За руския диктатор това ще е сигурен знак за победа.

Кметът казва, че Киев подготвя резервни отоплителни системи и складира гориво, храна и питейна вода. Но дори тези мерки може да не са достатъчни: "Без значение колко добре се подготвяме, ако противовъздушната ни отбрана се провали, можем да се окажем в тежка ситуация".

Тази седмица британският външен министър Ед Милибанд дойде в Украйна и обяви пакет от около 72 милиона долара (54 милиона лири) за енергийна и хуманитарна подкрепа на страната. Около 26 млн. долара от пакет се заделят за аварийни ремонти на електропреносната мрежа след руски удари, осигуряване на резервни генератори и соларни източници, както и технологии за диверсификация на енергийните доставки. Около 45 млн. долара са предназначени за осигуряване на защита на отоплителните и водоснабдителните системи, както и за директна парична помощ за засегнати от руските удари украинци чрез организации като УНИЦЕФ и Червения кръст, обобщават "Украинска правда" и The Kyiv Post.

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Киев Виталий Кличко руски въздушни удари война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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