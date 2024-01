Путин даде гражданство на военен престъпник от Босна, убивал цивилни

Босна и Херцеговина поиска екстрадирането му по подозрение в извършване на военни престъпления срещу цивилни граждани по време на клането в град Ключ, както и в убийството на трима цивилни през 1993 г.

През 2013 г. Сараево го обявява за международно издирване по подозрение в извършване на военни престъпления и участие в клане на цивилни.

Още: Кевин Владимирович Джонсън: Американски боксьор вече има руско гражданство и носи името на Путин

Задържан е през януари 2016 г. при съвместна операция на Интерпол и ФСБ и е настанен в следствен арест, а след това е преместен под домашен арест.

През април същата година руската Главна прокуратура отказва да екстрадира Самац в Босна и Херцеговина и го освобождава от ареста, а сега Путин му дава руско гражданство с личен указ, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

