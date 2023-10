Путин на среща с Орбан в Китай: Доволен съм, че запазваме отношенията си (СНИМКИ и ВИДЕО)

Двамата са обсъдили двустранното сътрудничество в условията на санкции в кулоарите на форума „Един пояс, един път“ в Пекин.

"Въпреки че в сегашните геополитически условия възможностите за поддържане на контакти и развитие на отношенията са много ограничени, не може да не предизвиква удовлетворение фактът, че връзките ни с много европейски държави се поддържат и развиват", заяви руският диктатор Путин.

"Никога досега не сме били в толкова тежка ситуация. Унгария никога не е искала да се конфронтира с Русия, напротив, целта на Унгария винаги е била да установи и разшири взаимно най-добрите контакти и ние успяхме“, каза още Путин.

