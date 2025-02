Путинова Русия не се отказва от рецептата за мир с ракети и лъжи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Явен знак за развитие в посока мир в Украйна – така беше прочетено от мнозина вчерашното освобождение на американския учител и бивш дипломат Марк Фогъл от Русия, след като той беше задържан там по обвинение за наркотрафик, по-конктетно притежание на марихуана, а Фогъл се защити, че има медицинско предписание. Присъдата му беше 14 години – за 17 грама марихуана. Освобождението на Фогъл се случи след като специалния посланик на САЩ за Близкия изток Стивън Уиткоф се появи в Москва – първоначално говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че не знае за визита на Уиткоф и това подклади спекулациите, че става въпрос за важен елемент от мисия за мир в Украйна. Още гориво за огъня даде и визитата на американския посланик в Русия Лин Трейси в руското външно министерство: Русия освободи от затвора американски учител.

Russian media report that U.S. Ambassador to Moscow, Lynne Tracy, visited the Russian Foreign Ministry today.



Earlier this morning, information appeared online that a private Gulfstream jet, allegedly linked to Trump’s special envoy for the Middle East, Steve Witkoff, had landed… pic.twitter.com/niANO9kjMJ — WarTranslated (@wartranslated) February 11, 2025

В крайна сметка Фогъл се върна в САЩ заедно с Уиткоф – и лично благодари на американския президент Доналд Тръмп:

Колкото до "добрата воля на Путинова Русия" - тя ясно пролича днес сутринта след масиран руски обстрел с балистични ракети в Киев. Той за пореден път показа, че под мир Путин разбира подчинение на Украйна: Русия порази Киев с балистични ракети, има много пожари (СНИМКИ)

Поддържането на твърда фасада от Кремъл пролича и от реакцията на думите на украинския президент Володимир Зеленски, че при бъдещи мирни преговори Украйна е готова да размени това, което държи като територия в Курска област, за окупирани от Путинова Русия окупирани земи. "В района на Курск неонацистите, действащи там, чакат земя за обмен, приблизително един метър на два метра на площ и един и половина до два метра дълбочина. Зеленски прави подобни изявления, за да скрие истинския мащаб на бедствието за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в това направление" - дословни думи на говорителя на руското МВнР Мария Захарова, цитирани от ТАСС. По различни западни и украински оценки (например на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW) в момента ВСУ изцяло контролира около 400-500 квадратни километра руска територия (в Курска област), включително град Суджа. Русия държи малко по-малко от 20% от територията на Украйна т.е. в пъти повече земи, а руското военно министерство оцени, че ВСУ са окупирали 1268 квадратни километра от Курска област в пика на инвазията, сега 801 квадратни километра били върнати от руската армия. На този фон, в днешния си анализ ISW дава редица примери как конкретни по-известни руски военнопропагандни канали в Телеграм се оплакват, че има натиск държавата да почне да наказва всеки, който съобщава "лоши неща" за развоя на боевете в Курска област. Каналите твърдят, че руското военно командване ги нарочва, защото публикуват данни за успешни украински операции в Курск – специално при Черкаска Конопелка и Фанасеевка, които поставиха под риск опитите на руската армия да пресече украинската логистика от украинската област Суми през Гуево и към Суджа. Възможно е Русия да планира по-мащабна операция за връщането на Суджа, добавят анализаторите от ISW: Зеленски извади коз за мира в Украйна: Курск срещу Донбас

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста рязко намаление на интензивността на боевете в Украйна – през последните 4-5 дни тенденцията е да се редуват по-активен ден с по-тих. За денонощието на 11 февруари по официални украински данни е имало 95 бойни сблъсъка, в това число и в Курска област. Това е с 44 по-малко на дневна база. Мащабът на руските бомбардировки с управляеми авиобомби се запазва – 149 използвани за деня, с 9 повече на дневна база. 56 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия – в последно време е абсолютна тенденция най-много такива бомби да се използват от руските сили там. Има увеличение и на руския артилерийски обстрел – 6300 изстреляни от руснаците снаряда, с 300 повече на дневна база. С около 500 обаче са намалели използваните от руската армия FPV дронове на дневна база – до 2354, гласи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 30 спрени руски пехотни атаки там. На второ място е Курска област, с 15 бойни сблъсъка. Следва Торецкото направление – 13 руски пехотни атаки там, като е очевидно, че макар руското военно министерство да обяви Торецк за превзет, всъщност има украински позиции на такъв терен, че градът не може да бъде поставен все още устойчиво под руски контрол. Няма други направления на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки – извън вече посоченото руската армия е по-активна в Лиманското и Купянското направление (9 и 7 руски пехотни атаки съответно), като в Купянското направление явно руските сили се мъчат устойчиво да пробият през река Оскол и южно от Купянск, в района на Крухляковка – боевете там са при Кондрашовка.

Ukrainian forces destroyed rare Russian combat equipment near Lyman. Russian forces mounted a naval RBU-6000 Smerch-2 rocket launcher on a Ural truck, but the 63rd Brigade spotted it in time and destroyed it. pic.twitter.com/AUXL2gTpJQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2025

(КАРТА 1 / КАРТА2 / КАРТА 3) В Покровското направление вече е очевидно дори за руските военнопропагандни канали в Телеграм, че ВСУ реализираха няколко успешни контраатаки и отблъснаха руските части при Котлино и Пищане т.е. моментната най-западна част от боевете на южния фланг на Покровск. Руският военен блогър Анатолий Радов се оплаква, че една украинска атака била отбита в Пищане, но после нещата са се сринали за руснаците. Руското военно министерство обаче обяви, че село Ясеново, на 20 километра югозападно от Покровск, е превзето – това е в района Новоелисаветовка – Новоандреевка: Спомен: Путин в съюз с НАТО. Аферата с редките елементи в Украйна – време за одит (ОБЗОР - ВИДЕО)

New Russian assault in the Donetsk direction. pic.twitter.com/W2z2n8nWUY — WarTranslated (@wartranslated) February 11, 2025

В Новопавловското направление, но в частта където беше бившето Кураховско, има голяма интензивност на руски атаки конкретно срещу селата Дачно, Зеленовка, Улакли и Андревка. Всички те са опорни точки, които руската армия трябва да овладее, за да може да прекъсне магистралата Запорожие – Донецк и де факто да приключи с овладяването на югозападната част на Донецка област изцяло до Покровск. Интензивността специално в Зеленовка, на западния бряг на река Мокра Яла, е безумна и позиции се сменят по няколко пъти на ден, пише украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от лейтенант с позивна Алекс. Същата информация дава и украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар" и оператор на военни дронове – той твърди, че имало дори руски обстрел с високоточни боеприпаси, но и че руснаците са загубили 5 единици военна техника само за ден. А руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руската армия вече пробива към западната част на Андреевка.

В Курска област вниманието се поизмести към Свредликово (западно от Суджа) и Куриловка (южно от Суджа) – сигурно е, че там боевете са жестоки и поне засега няма потвърдени големи промени на позиции:

Ukrainian Air Assault Forces released an impressive video of a new offensive on Russian territory in early February. pic.twitter.com/PdxInK3nvs — WarTranslated (@wartranslated) February 11, 2025

В Торецк украинците не спират да дразнят руснаците и не им позволяват да махнат украинското знаме. Освен това, геолокализирани видеокадри от украински удари с дронове подсказват украински напредък североизточно от Дружба, в северен Торецк, докато руснаците леко са напреднали в западната част на Торецк:

Ukrainian forces raise flag over a historic mine in Toretsk



The "Centralna" mine, a symbol of Donbas and Ukraine’s oldest mine, has stood for over 150 years.



Notably, just a day earlier, Russian occupiers attempted to plant tricolor flags in Toretsk to stage propaganda footage.… pic.twitter.com/fttQ1gPEEv — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2025

🧵Thread 1/x@GeoConfirmed @UAControlMap

Russian positions in Toretsk are hit by FPV drones of the UAS unit “Aspid” of the 22nd Motorized Battalion of the 92nd Assault Brigade.



Source: https://t.co/rGp2Na4RXi pic.twitter.com/G0f8oQOMHP — Audax (@AudaxonX) February 9, 2025