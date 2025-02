Зеленски извади коз за мира в Украйна: Курск срещу Донбас

Ако Доланд Тръмп успее да накара Украйна и Русия да седнат на масата за преговори, можем да предложим на Русия директна размяна на територии. Това заяви Володимир Зеленски в едночасово интервю за The Guardian, дадено в президентската администрация в Киев. По думите му Украйна може да се откаже от териториите, които държи в руския регион Курск, но не уточни кои точно украински територии ще поиска в замяна. "Не знам, ще видим. Но всички наши територии са важни, няма приоритет", добави президентът на Украйна. „Ще разменим една територия с друга“, каза още той и най-вероятно ще поиска някоя от първостепенно значение в окупирания Донбас. Още: Зеленски: Тръмп не трябва просто да прекрати войната, а да предотврати нова руска агресия

"Ако Доналд Тръмп оттегли подкрепата на САЩ за Украйна, Европа сама няма да може да запълни празнината", предупреди украинският президент. „Има гласове, които казват, че Европа би могла да предложи гаранции за сигурност без американците, и аз винаги казвам „не“, каза още той. „Гаранциите за сигурност без Америка не са истински гаранции за сигурност“, добави Зеленски.

„Тези, които ни помагат да спасим Украйна, ще имат шанса да я реновират, с техния бизнес заедно с украинския бизнес. За всички тези неща сме готови да говорим в детайли“, посочи в интервюто украинският президент.

Зеленски ще пътува до Мюнхенската конференция по сигурността по-късно тази седмица (14-16 февруари), където очаква да се срещне с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, един от най-враждебните към Украйна сред вътрешния кръг на Тръмп. На миналогодишната конференция Ванс, тогава сенатор, отказа да се срещне със Зеленски и преди това каза, че „не го интересува какво ще се случи с Украйна по един или друг начин“. Още: Зеленски за идеята на Тръмп: Ако говорим за сделка, нека да я сключим (ВИДЕО)

„Надяваме се, че нашите екипи ще определят дата и план за срещи в САЩ; веднага щом бъде договорено, ние сме готови, аз съм готов“, обяви Зеленски.

"Украйна има най-големите запаси от уран и титан в Европа", каза Зеленски, и „не е в интерес на Съединените щати“ тези резерви да бъдат в руски ръце и потенциално споделени със Северна Корея, Китай или Иран", посочи той. „Говорим не само за сигурност, но и за пари. Ценни природни ресурси, които можем да предложим на нашите партньори възможности, които не са съществували преди, за да инвестират в тях. За нас това ще създаде работни места, за американските компании ще създаде печалби“, каза Зеленски. Още: Financial Times: Украйна има специални условия към Тръмп по сделка за ценните изкопаеми

По думите му е от решаващо значение за сигурността на Украйна военната подкрепа на САЩ да продължи, като даде пример с произведените в САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot. „Само "Пейтриът" (Patriot) може да ни защити от всички видове ракети, само "Пейтриът". Има други системи, но те не могат да осигурят пълна защита. Така че дори от този малък пример можете да видите, че без Америка гаранциите за сигурност не могат да бъдат пълни", каза още той пред The Guardian.

В същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изпраща министъра на финансите Скот Бесент в Украйна, за да се срещне с президент Зеленски. Както написа Тръмп, войната "трябва и ще свърши скоро."

