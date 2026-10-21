Първа поява на папа Лъв XIV след операцията (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV се появи за общата аудиенция на площад "Свети Петър" във Ватикана, осем дни след като претърпя белодробна операция за отстраняване на злокачествено образувание. В началото на общата аудиенция папата обиколи с папамобила си площада, махайки на събралите се там богомолци и благославяйки бебета, които родителите им протягаха към него.

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Разходката с папамобила из площада предшестваше общата аудиенция на папата, която е първата, откакто той беше изписан от болница "Джемели" в Рим през уикенда. 71-годишният понтифик заяви след изписването си, че ще поднови постепенно работния си график.

Днес по време на общата аудиенция папата каза, че иска да благодари на хората за молитвите им и подкрепата, която са му оказали. "Благодаря на Бог за неговата щедрост", допълни той без да споменава конкретно здравето си. Папата призова множеството да поднови доверието си в добротата и състраданието на Бог.

Pope Leo is out and about for the first time since his reported cancer surgery! 🙏❤️ Praise the Lord! May God continue to bless and protect our Holy Father. ✝️✝️✝️ — Rose (@Rose17090333) October 21, 2026

След като обиколи с папамобила си площад "Свети Петър", Лъв XIV произнесен проповед на италиански език, а след това отправи кратки поздравления на седем вместо както досега на девет езика.

Лъв XIV е най-младият папа от десетилетия насам. Той беше избран начело на Римокатолическата църква през май миналата година след кончината на папа Франциск.

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По време на рутинен преглед лекарите на папата откриха образувание в белия му дроб и му препоръчаха операция незабавно. Папата съобщи това лично на 11 октомври по време на неделната молитва, която той произнася от Апостолическия палат на площад "Свети Петър". Ден след това той постъпи в болницата "Джемели" в Рим, където на 13 октомври му беше отстранена част от белия дроб и той беше диагностициран с белодробен аденокарцином – най-честата форма на белодробен рак.

Лекуващите лекари на папата бяха казали, че операцията му е била успешна и без усложнения. Но лекарите все още не са съобщили нищо за размера на тумора, отстранен от белия дроб на папата, нито дали болестта се е разпространила към съседните лимфни възли – ключов фактор в изготвяне на техните прогнози.

Pope Leo XIV is back to general audience 8 days after lung cancer surgery. Video: Vatican Media https://t.co/o2NHAT5PX5 — Paulina Guzik (@Guzik_Paulina) October 21, 2026

Ватиканът не е съобщил и какъв ще бъде официалния работен график на папата след днешната обща аудиенция.

Папата трябваше да посети Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември, но сега остана неясно дали това пътуване ще се осъществи, както беше планирано.

Ръководителят на екипа, който оперира папата, заяви, че той може да се възстанови напълно за пътуването, но главният секретар на Ватикана Пиетро Паролин заяви, че може да се наложи промяна в работното темпо на папата, което ще му позволи да се възстанови напълно.