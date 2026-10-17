След операция за рак на белия дроб: Папата се завърна във Ватикана

Папа Лъв XIV се завърна във Ватикана в събота, четири дни след като претърпя операция за рак на белия дроб в римската болница „Джемели“, където десетки доброжелатели го изпратиха с викове „Светиня“, пише The Associated Press. „По-добре съм, благодаря“, каза папата, когато го попитаха как е, докато го откарваха с черен SUV. 71-годишният Лео поздрави пациентите вътре в болницата, преди да помаха на доброжелателите отвън, докато вървеше към чакащото го превозно средство. Той спря за кратко, когато тийнейджърка му подари домашно изработена папска кукла.

Неговият хирург, д-р Стефано Маргаритора, ръководител на отделението по гръдна хирургия в „Джемели“, го придружи до вратата на болницата при официалното му изписване.

Десет минути след като напусна болницата, папата влезе през портите на Ватикана.

Той трябва да поздрави вярващите с традиционната молитва „Ангел Господен“ в неделя, седмица след като обяви, че лекарите са открили възел на белия му дроб. В необичайно откровено разкритие той каза, че той ще бъде отстранен.

Операцията на папата и неговото възстановяване

Във вторник папата беше опериран. Операцията потвърди, че става въпрос за аденокарцином – най-често срещания вид рак на белия дроб. След операцията Лъв показва признаци на добро възстановяване. В медицинските бюлетини, изготвени от личния му лекар и хирурга, също се посочва, че следоперативното възстановяване протича добре, като се отбелязва, че той е в състояние да извършва „нормалните си ежедневни дейности напълно самостоятелно“.

В петък Ватикана разпространи първите кадри на папа Лъв след операцията, на които той се вижда облечен в зелени богослужебни одежди, застанал пред олтар в болничния параклис. Лекарите съобщиха, че изследванията потвърждават „продължаващото му подобрение“. ОЩЕ: Ето кога изписват папа Лъв XIV от болницата