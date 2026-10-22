Кабинетът "Радев":

Ранени и убити руски войници в Украйна: В Русия плащат все по-малко обезщетения

22 октомври 2026, 7:01 часа 1217 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ранени и убити руски войници в Украйна: В Русия плащат все по-малко обезщетения

Смоленска област стана поне осмият регион в Руската федерация, който намали плащанията на семействата на загиналите във войната в Украйна, както и плащанията за получени рани по време на бойни действия. Информацията се проследява трудно, защото не е особено видима публично.

Съгласно Решение № 619, подписано от губернатора Василий Анохин на 16 октомври и публикувано 3 дни по-късно, обезщетението за леки наранявания вече е 300 000 рубли вместо предишните 500 000 (намаление с 40%); за тежки наранявания - 500 000 рубли вместо 700 000 (намаление с близо 30%); а за наранявания извън установения от държавата списък с подлежащи на обезщетение рани, обезщетението вече ще бъде три пъти по-малко - 100 000 рубли вместо 300 000. The Insider публикува данни за документа и акцентира върху тях.

Освен това, плащанията на семействата на загиналите в Украйна руски войници са намалени от 1 000 000 рубли на 700 000.

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През 2026 г. поне седем руски региона или напълно премахнаха такива плащания или ги намалиха, обобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

  • През февруари властите в Уляновска област свиха обезщетенията на семействата на убитите в Украйна руски военни от 1 000 000 рубли на 500 000, а на 27 април губернаторът Алексей Руских подписа постановление, намаляващо това обезщетение на 50 000 рубли.
  • В Башкортостан плащанията за загиналите във войната в Украйна бяха намалени от 1 000 000 на 500 000 рубли на 1 януари, а след това допълнително намалени на 100 000 на 30 април.
  • В Кемеровска област обезщетенията за семействата на убитите са намалени от 3 000 000 рубли на 1 000 000 от началото на годината.
  • В Омска област такива плащания са намалени от 1 милион рубли на 500 000 от февруари.
  • В Саратовска област местното правителство реши през септември да намали плащанията на семействата на убитите 10 пъти - от 1 00 000 на 100 000 рубли. Новите правила ще влязат в сила на 1 ноември 2026 г.
  • В Оренбургска област местното правителство напълно премахна регионалните обезщетения за семействата на загиналите във войната срещу Украйна - след 30 юни 2026 г.
  • В Самарска област губернаторът Вячеслав Федорищев с указ от 15 октомври отмени регионалните плащания на семействата на загинали във войната в Украйна руски войници. Преди това то беше 1 000 рубли, пари от регионалния бюджет.

А плащанията на войници по договор в Санкт Петербург преди това бяха намалени почти 4 пъти. Първоначално общата сума на всички плащания за подписване на договор да станеш руски войник беше 4 500 000 рубли. На 15 октомври обаче на уебсайта на градската управа се появи актуализирана информация, според която плащането от градския бюджет е намалено на 1 000 000 рубли.

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Обезщетения социални плащания убити руски войници обезщетения за раняване
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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