Разруха и много сълзи: Одеса след смъртта на 5 деца, убити от руски дронове (ВИДЕО)

В резултат на нападението се срути част от жилищна сграда. Заради атаката загинаха 12 души, включително и 5 деца. Убитите от руснаците са 4-месечният Тимофей, 7-месечната Лиза, 3-годишният Марк, 8-годишната Злата и Серхий, който през юли щеше да навърши 10 години.

Видеокадрите какво е останало от жилищния блок, където смъртта си освен петте деца намират още седем възрастни, са показателни:

