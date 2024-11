Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент на страната Дмитрий Медведев има нова яхта - "Hurry Up" - на стойност 4,3 милиона долара, твърди разследващата медия The Insider.ru.

Според изданието плавателният съд е произведен в корабостроителницата Princess Yachts в Плимут, Англия, и е доставен в Русия през 2024 г. Посредник при доставката на яхтата е била компанията Marinepoint, а крайният получател на "Hurry Up" е Националният фонд за подпомагане на морските програми.

Фондът се оглавява от служителя на охранителна компания и генерален директор на „ИФК Алтер“ Дмитрий Устратов. Бенефициент на "Алтер" е съученикът на Медведев Иля Елисеев, който, както многократно се твърди в разследвания, действа като управител на активите на бившия президент, смята The Insider.

Ex-President of the Russian Federation Medvedev bought a yacht in Britain for $4.3 million, through male British companies, and then the British will listen to his nonsense about the fact that the Englishwoman prevents Russians from living peacefully. pic.twitter.com/wl4aTUuTVq