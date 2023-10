Решено: Започва процедура по импийчмънт срещу грузинския президент заради пътувания в ЕС

Припомняме, че управляващата партия "Грузинска мечта", която е обвинявана в проруски позиции и в колебания дали Тбилиси да се присъедини към ЕС и НАТО, вече обяви, че ще започне процедура по импийчмънт на президента. Причината - нейни посещения в ЕС против волята на правителството.

‼️🇬🇪 The Constitutional Court of #Georgia found that President Salome Zourabichvili violated the law due to her trips abroad, which allows impeachment proceedings to begin. pic.twitter.com/71Nd4QdwvR