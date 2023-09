Готвят импийчмънт на президента на Грузия заради посещения в Европейския съюз

Последната среща в ЕС, която Зурабишвили предприе, бе на 31 август с президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер. Преди това пък грузинският държавен глава обяви, че започва серия от срещи с европейски лидери, за да търси подкрепа за присъединяването на Грузия към ЕС. Тогава управляващите наложиха забрана на Зурабишвили да посещава Германия и още 9 други страни, включително и Украйна.

#Georgia's ruling party begins an impeachment proceedings against the president over her trip to Europe



On August 31, Georgian President Salome #Zurabishvili met in #Germany with her German counterpart Frank-Walter Steinmeier. For this, the ruling party of Georgia accused the… pic.twitter.com/S3vCDZjgze