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Русия бе създадена, след като Украйна вече отдавна съществуваше: Зеленски

22 октомври 2026, 17:56 часа 789 прочитания 1 коментар
Снимка: president.gov.ua
Русия бе създадена, след като Украйна вече отдавна съществуваше: Зеленски

"Украйна е наследник на Киевска Рус, велика държава, която е била добре позната, поне на европейския континент. Тя е имала развита цивилизация, собствено изкуство, свои традиции и т.н. Русия дори я е нямало тогава. Русия се е появила, след като Украйна вече е съществувала." Това припомни украинският президент Володимир Зеленски в интервю за подкаста The Diary Of A CEO с водещ Стивън Бартлет.

Така той отговори на въпроса на журналиста, който го попита защо Владимир Путин твърди, че съвременна Украйна е създадена от болшевишка Русия. 

Зеленски заяви, че Путин умишлено прескача тази част от историята и "започва с революцията". "Защо от Октомврийската революция от 1917 г. нататък? Защото говори за историята на Съветския съюз, а не за историята на Русия или за историята на Украйна", каза Зеленски.

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Той добави, че по този начин Путин изпраща определен сигнал на руснаците. "Децата получават информация в училищата. Те не се задълбочават в нея. Той им изпраща сигнала, че техният живот е Съветският съюз и че там ще се върнат", каза Зеленски.

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Украйна Русия Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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