Русия бе създадена, след като Украйна вече отдавна съществуваше: Зеленски

"Украйна е наследник на Киевска Рус, велика държава, която е била добре позната, поне на европейския континент. Тя е имала развита цивилизация, собствено изкуство, свои традиции и т.н. Русия дори я е нямало тогава. Русия се е появила, след като Украйна вече е съществувала." Това припомни украинският президент Володимир Зеленски в интервю за подкаста The Diary Of A CEO с водещ Стивън Бартлет.

Така той отговори на въпроса на журналиста, който го попита защо Владимир Путин твърди, че съвременна Украйна е създадена от болшевишка Русия.

Зеленски заяви, че Путин умишлено прескача тази част от историята и "започва с революцията". "Защо от Октомврийската революция от 1917 г. нататък? Защото говори за историята на Съветския съюз, а не за историята на Русия или за историята на Украйна", каза Зеленски.

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Той добави, че по този начин Путин изпраща определен сигнал на руснаците. "Децата получават информация в училищата. Те не се задълбочават в нея. Той им изпраща сигнала, че техният живот е Съветският съюз и че там ще се върнат", каза Зеленски.

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Zelensky: Ukraine is the heir to Kyivan Rus, a great state that was very well known in Europe. Russia wasn't even close to existing. Russia came after Ukraine already existed. But Putin cuts all that out and starts with the 1917 Revolution. https://t.co/j6ar8dvojb — Clash Report (@clashreport) October 22, 2026