Русия бори "украински тероризъм", а навсякъде горят пожари. Нови подигравки за руското военно министерство

Пред контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция "Интерфакс" директорът на ФСБ Александър Бортников обяви, че от началото на годината били предотвратени 64 терористични атаки. Такива атаки се организирали предимно в граничните с Украйна райони, по думите на Бортников. Задържани били 400 "украински радикали" на КПП-та, върнати били над 1000 души, "замесени в терористични дейности".

"Това се дължи както на разузнавателната, така и на подривната дейност на украинските специални служби, извършена с подкрепата на западните държави, начело със САЩ, и с опитите на привърженици на международни терористични организации да създават конспиративни клетки и да извършват терористични престъпления", гласи заключение на Руския национален комитет за борба с тероризма, чийто председател е Бортников.

Откакто Русия започна масирани атаки с ракетни удари срещу Украйна и гражданската ѝ критична инфраструктура (първият удар беше на 10 ноември), на руска територия се наблюдава истински бум на пожари. При някои от тях има уникални обяснения, включително за късо съединение, предизвикано от дъжд. Досега обаче няма обяснение с "украински тероризъм", макар да горя например завод за производство на гуми за руските военни.

Междувременно, в дневния си анализ на войната в Украйна, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) дава редица примери на руски военни блогъри и руски канали в Телеграм, които яростно критикуват руското военно министерство заради ... пропаганда. "Министерство на камуфлажите и селфитата" – така Дмитрий Конанихин де факто обобщава всички критики, че руското военно министерство рисува една прелестна картина на руската армия, която всъщност крие редицата проблеми там.

This is how tracked vehicles move at the frontline now. pic.twitter.com/ZddEG9ANBC

Сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия показва интензивни боеве в Луганска и Донецка област. Според украинските данни, няма някакъв голям руски успех при важна позиция – отбити са атаки в Бахмут, Бахмутска област, Курдюмовка (на 15 км югоизток от Бахмут), Соледар.

Данните на руското военно министерство остават все така мъгляви специално за Донецка област. За пореден ден обобщението е "продължават настъпателните действия", с уточнение за отразени три украински контраатаки, без никакви подробности къде и какво.

По-различен е обзорът на популярния руски телеграм канал "Рибар". Там се говори, че ЧВК Вагнер успели да превземат две позиции в източните покрайнини на Бахмут – завод за производство на шампанско и завода "Сианат", а на югоизток се водели боеве за завод за сортиране на отпадъци. В по-ранна публикация "Рибар" твърди и, че украинското командване ротира войниците и готви щурмови групи за контраатаки откъм центъра на Бахмут и от северната част.

За пореден ден информацията за Маринка е, че боевете продължават, но руснаците били прекъснали снабдителна линия за украинците откъм Красногоровка. Маринка е важна позиция за защитата на Авдеевка – най-силната украинска позиция в тила на град Донецк, в чиито западни покрайнини постоянно има битки. Украинският щаб казва, че там е отблъсната руска атака и всъщност има геолокализирани кадри за превзета руска позиция при местното полицейско управление. А "Рибар" признава и, че украинците подсилват позициите си за атака по линията Сватово – Кремена в Луганска област. Украинците вече казаха официално (чрез украинския министър на отбраната Олексий Резников), че чакат по-студено време и земята да замръзне, за да може да действат с мобилна тежка военна техника.

Ukrainian forces have retaken the area around the State Police station in Marinka and are freely operating east of Druzhby Ave - no sound of arty or small arms@GeoConfirmed 47.94299296832399, 37.5062030851012https://t.co/ifHFWl6r2l pic.twitter.com/xv2LuO4BIm