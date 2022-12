Путин увеличава парите за войната в Украйна: Какво ще прави с другите си войни и цели?

Въпросът обаче е дали и колко Путин ще жертва свои други приоритети извън Украйна, за които му трябват пари. Например – той засега неуспешно опитва да създаде тристранен съюз с Казахстан и Узбекистан. Вече има критики от руски военни блогъри, че Русия дава над 95 млн. долара за развитие на руски училища в Таджикистан.

Друга новина – руското военно министерство отрече слуховете, че началник-щабът на руската армия генерал Валери Герасимов е бил заменен или че ще бъде сменен.

Междувременно вече има по-конкретни данни за опитите на руското военно командване да подсили частите в Луганска област, които трябва да спират ново развитие на украинската контраофанзива, след като през септември украинците прегазиха руската съпротива в Харковска област. Информацията е на Украинския център за отбранителни стратегии, неправителствена аналитична организация. Впечатление прави заключението, че в Луганска област вече действат части на пехотата на руските ВВС, които иначе бяха в Херсонска област. По линията Сватово – Кремена основно са разположени части на 20-та армия на Руския западен военен окръг, а Първи и Втори армейски корпус (това са бойци на т.нар. Донецка и Луганска народна република съответно) подкрепят ЧВК Вагнер при Бахмут и Соледар, като донецките батальони "Спарта" и "Сомалия" са тези, които се бият в западните покрайнини на град Донецк – Пески, Водяне и Маринка. В последните 2-3 дни украинците засилват натиска именно при Пески, което вече е отразено и в сводката на руското военно министерство.

Рано тази сутрин в Телеграм се появиха снимки и съобщения за мощни взривове в Брянска област, близо до границата на Русия с Украйна и с Беларус. Става въпрос за експлозии при гранични селища – Климово и Клинци, където са разквартирувани военни. Предположенията на местните жители са, че става въпрос за украински ракетен обстрел.

Heavy explosions reported in #Bryansk region



Local media report that the explosions took place on the territory of a military unit.



According to them, it is about the town of Klintsy and the village of Klimovo which located near the border with #Belarus and #Ukraine.



📰 SOTA pic.twitter.com/Ut00JHUzTT