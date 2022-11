Русия да плати пълна компенсация на Украйна заради войната - Фон дер Лайен каза какъв е планът на ЕС

Как обаче Русия да бъде принудена да плати? Фон дер Лайен представи рецептата, измислена от Брюксел. Тя е следната - замразените руски активи заради наложените от ЕС санкции, които са факт поради подпалената от руския диктатор Владимир Путин война, да бъдат използвани за обезщетение на Украйна.

По думите на Фон дер Лайен, към момента са забранени 300 млрд. евро резерви на Руската централна банка и 19 млрд. евро активи на руски олигарси. Всичко това да мине на управление от Запада (ЕС и партньорите му), да бъде инвестирано и умножено и когато бъдат вдигнати санкциите върху руските активи, натрупаното да бъде използвано за "пълна компенсация" на Украйна.

Фон дер Лайен побърза да уточни, че Брюксел ще намери законова рамка, съвместима с международното (и не само) право, за да може всичко това да бъде извършено.

The European Commission has raised the assessment of #Ukraine's damage from the conflict from €385bn to €600bn, EC head @vonderleyen has said.



She also said that, according to the EC, Ukraine's losses since the start of the war amounted to more than 100,000 soldiers. pic.twitter.com/UoI2Vj5KwE