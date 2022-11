ЕК разгневи Украйна като изнесе данни за жертвите във войната

"Руската инвазия в Украйна донесе смърт, разрушения и неописуемо страдание", каза Фон дер Лайен. "Всички помним ужасите от Буча. Смята се, че над 20 000 цивилни и повече от 100 000 украински военни са били убити до момента. Русия трябва да плати за ужасяващите си престъпления", каза тя.

The European Commission has raised the assessment of #Ukraine's damage from the conflict from €385bn to €600bn, EC head @vonderleyen has said.



She also said that, according to the EC, Ukraine's losses since the start of the war amounted to more than 100,000 soldiers. pic.twitter.com/UoI2Vj5KwE