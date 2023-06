Русия е най-голямата заплаха, нито дума за Китай: Германия с първа стратегия за сигурност

Докладът идва и в момент, когато войната в Украйна засили усещането на Германия, че е станала уязвима за нови военни, икономически и геополитически заплахи.

В стратегията на Берлин Русия е определена за най-голямата заплаха за мира и сигурността. Войната разкри недостатъците на германската армия, прекомерната зависимост на страната от Москва в областта на енергетиката и въпросите за защитата на критична инфраструктура като газопроводите.

#Russia has been named the biggest threat to peace and security in #Germany's new national security strategy. pic.twitter.com/jZocGutSO1