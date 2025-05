Русия обяви ще прекрати ли едностранно огъня за 9 май

Кремъл обяви днес, че руските сили все още планират прекратяване на огъня в Украйна от 8 до 10 май съгласно заповедта на президента Владимир Путин, но ще отговорят, ако украинската армия се опита да атакува руски позиции, предаде Ройтерс. На 28 април Путин обяви тридневно прекратяване на огъня по повод 80-годишнината от победата на Съветския съюз и неговите съюзници над нацистка Германия във Втората световна война.

Кремъл уточни, че 72-часовото прекратяване на огъня ще продължи на 8, 9 и 10 май. През първите два дни Путин ще се срещне с международни лидери на Червения площад в Москва, включително с китайския президент Си Цзинпин, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски досега изглежда изключваше такова кратко прекратяване на огъня, заявявайки, че е готов да подпише само примирие, което да продължи поне 30 дни - идея, която според Путин се нуждае от много работа, преди да стане реалност.

Запитан какво ще направи Русия, ако Зеленски не се съгласи на тридневно примирие, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Разбира се, инициативата на президента Путин за временно прекратяване на огъня по време на официалните празници е валидна и съответните инструкции са дадени (на военните) от върховния главнокомандващ".

"Ще има прекратяване на огъня, но в случай че няма реципрочност от страна на киевския режим и опитите за нанасяне на удари по нашите позиции или съоръжения продължат, тогава незабавно ще бъде даден подходящ отговор", уточни той.

‼️ Putin has ordered a temporary ceasefire around May 9 Victory Day, according to Kremlin spokesman Peskov. Zelensky has already rejected the proposal, insisting instead on a 30-day truce to allow real negotiations. pic.twitter.com/PydOFHsfuE