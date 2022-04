Русия обстреля Харков с ракети (ВИДЕО)

Журналисти на АФП на място казаха, че ракетните удари са предизвикали пожари в целия град и са разкъсали покриви на сгради. Те станаха свидетели на ракетни попадения и на пет пожара в жилищни райони в центъра на Харков. Пожарни коли препускаха във всички посоки в центъра на града и разгръщаха стълби, за да достигнат до горящите апартаменти на последните етажи.

As rescuers were treating wounded civilians after the shelling in Kharkiv, #Russia struck again. Note the brave medic who stayed with the wounded woman. He shouted to the other wounded, “Don't get up!”#StandUpForUkraine #Ukraine pic.twitter.com/tJletKMJI6