Русия обвини Буданов в "тероризъм", издирва и бивш съветник на Зеленски

Списъкът включва началника на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов, командира на военновъздушните сили Николай Олешчук, командира на украинските военноморски сили Олексий Нейжпапа и командира на 383-и отделен полк дистанционно управляеми самолети Серхий Бурденюк. В съобщението се твърди също, че командирите са принуждавали подчинените си да им помагат в извършването на "терористичните атаки".

Според Следствения комитет на Русия подробно описаните "терористични атаки" се отнасят до удари с дронове в Русия и окупирания Крим, които се превърнаха почти в ежедневие през последните месеци на агресивната руска война в Украйна.

Снимка: YouTube.com/UkrinformTV

Руските официални лица редовно характеризират нападенията срещу цели в Русия и окупирания Крим като "терористични актове" - например експлозиите на Кримския мост на 17 юли, но руските сили ежедневно нанасят удари по невоенни цели и цивилни граждани в Украйна.

За разлика от тях, украинските военни са нанасяли удари по военни цели или друга инфраструктура, която е от решаващо значение за продължаването на войната на Русия срещу Украйна. Представители на съюзниците на Киев от западните сили изразиха съгласието си, че тези цели са легитимни и че одобряват ударите на Украйна на територията на Русия и окупирания Крим.

"Лицата ще бъдат добавени към списъка на издирваните лица", гласи съобщението на руския Следствен комитет, цитирано от Kyiv Independent.

Отделно, руското министерство на вътрешните работи обяви за издирване бившия съветник в кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Олексий Арестович.

The Russian Interior Ministry has put Oleksiy Arestovych, a former adviser to the Ukrainian president's office, on the wanted list. pic.twitter.com/hh6cxoIHV0