Русия подпали университет в Кременчук, Украйна - сграда на телеком в Луганск (СНИМКИ)

Дрон е ударил сграда на учебно заведение в Кременчук, съобщават регионалните власти. Предварителните данни сочат, че е ударена сграда № 5 на Националния университет "Михайло Остроградски" в Кременчук, като е възникнал голям пожар на горните етажи. Един човек е ранен - това е информация в официалния телеграм канал на ръководителя на военновременната администрация на Полтавска област Виталий Дяковнич (ВИДЕО).

A drone struck an educational building in Kremenchuk, regional authorities say. Preliminary reports say Building No. 5 of Kremenchuk’s Mykhailo Ostrohradskyi National University was hit, with a major fire on the upper floors. One person was injured. #Ukraine https://t.co/Ls4d0Tx3dZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2026

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В Одеса също е имало руска атака с далекобойни дронове клас "Шахед"

Междувременно, в Луганск беше атакувана и ударена бившата сграда на "Укртелеком". Градът е под руска окупация още отпреди старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца. Там сега се помещава операторът "Лугаком" и центърът му за телекомуникационни услуги. Атаката е била с дронове.

В Телеграм местни чат групи коментират, че е имало взривове в града. Няма официално потвърждение от т.нар. власти на т.нар. ЛНР (Луганска народна република). Преди денонощие такъв удар имаше в град Донецк - срещу "Углетелеком" - ОЩЕ: Русия избива цивилни украинци с дронове и бомби, Украйна удари голям телеком в Донецк (ВИДЕО)

"Укртелеком" е най-големият оператор на фиксирана телефония в Украйна. През април 2014 г., когато проруските сепаратисти, подкрепени от руски войници, превзеха няколко града в Донецка и Луганска област, компанията съобщи за проблеми с връзката. През април 2017 година "Укртелеком" обяви, че вече не предоставя услуги в Луганска област, която не е под украински контрол.