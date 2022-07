Русия с нов законопроект как чужда държава може да стане член на Руската федерация

Законопроектът е внесен в долната камара на руския парламент от депутати от партия "Справедлива Русия - За истината". Инициативата предполага, че чужда държава или част от нея може да бъде приета в Руската федерация, ако мнозинството от нейните граждани споделят руските културни ценности.

Законопроектът, с който се прецизира процедурата за приемане на нови субекти в Русия, е публикуван на сайта на Държавната дума. С него се предлага да се въведат изменения в действащия в момента закон № 6-ФКЗ от 17.12.2001 г., според който приемането на чужда държава в Русия става по взаимно съгласие.

Припомняме, че през 2014 г. Русия прие в състава си полуостров Крим, който преди това беше част от Украйна като автономна република от 1992 г., и град Севастопол, който се ползваше със специален статут. След проведен референдум, в който мнозинството от участниците подкрепиха присъединяването на полуострова към Русия, бе обявено присъединяването му към състава на Руската федерация като Република Крим. ООН не призна резултатите от вота. Общото събрание на организацията прие резолюция за Крим през декември 2017 г., в която нарече Русия „окупационна сила“.

Както вече писахме сега руските окупационни сили в Украйна подготвят провеждането на референдуми във временно завладените територии на Украйна - Херсон, Запорожието, както и в самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики. Спряга се датата 11 септември, когато трябва да се проведат избори в цяла Русия за нови губернатори. От кабинета на украинския президент Володимир Зеленски предупредиха, че провеждането на подобни референдуми е абсолютно незаконно.

Наред с това сепаратистката Донецка република се готви да открие свое посолство в Москва на 12 юли като събитието ще протече в присъствието на официални представители на единствено призналите я Русия, Сирия, Луганската народна република (ЛНР), Република Абхазия и Южна Осетия (последните три също самопровъзгласили се за републики и само частично признати).

