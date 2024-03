Руска агресия в Харков: Ударено е предприятие, има жертви и ранени (ВИДЕО)

"Двама (пострадали - бел. ред.) са настанени в болница, останалите се преглеждат от лекари", пише Терехов в канала си в "Телеграм", като съобщава за голям пожар на мястото, където е попаднал руският снаряд.

Какво е ударено?

Кадри в социалните мрежи показаха момента на удара и последвалите поражения. При обстрела са повредени жилищна сграда, печатница и цех за производство на мебели. Сред ранените има служители на предприятието.

"Всички съответни служби и доброволци работят на място", каза кметът, като отбеляза, че продължават операциите по издирване на други потенциални жертви. Той заяви, че нападението може да е извършено с ракета "Искандер", но тези обстоятелства предстои да се изяснят.

Ракетният удар е предизвикал пожар, съобщиха по-рано местните власти. Според тях може да има хора под отломките, но до тях не може да се стигне заради огъня.

Харков, вторият по големина град в Украйна, е в челните редици на руските удари от началото на пълномащабната инвазия. През зимата той бе подложен на няколко смъртоносни атаки.

