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Руска реакция на горящия Санкт Петербург: Ракети по Киев, убит и ранени плюс щети по метростанция (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 6:42 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України/Facebook
Руска реакция на горящия Санкт Петербург: Ракети по Киев, убит и ранени плюс щети по метростанция (ВИДЕО)

Поредна руска атака с балистични ракети и далекобойни дронове срещу украинската столица Киев тази нощ – към 3:00 часа. Според предварителни данни, руснаците са изстреляли десетина ракети – така изглежда от множеството предупреждения в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС. Украинският мониторингов канал "Труха", както и "Николаевски Ваньок", твърдят, че е имало поне 4 балистични ракети, изстреляни от Русия по Киев – отделно и далекобойни дронове, включително с реактивни двигатели. Това изглежда като първа руска реакция на огнения ад в Санкт Петербург - Още: Горящият Санкт Петербург, родният град на Путин: Руските телевизии дадоха под 2 минути репортажи (ВИДЕА)

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщава в официалния си канал в Телеграм, че има убит човек, както и още трима ранени, двама от които са приети в болница. "В резултат на вражеското нападение е повредена една от метростанциите на левия бряг на столицата. Също така, близо до станцията, поради удара от отломки, се скъсаха релсите", добави Кличко.

Отделно, ударен е първият етаж на 25-етажна сграда в Соломянски район – там са ранени трима души, не е ясно дали става въпрос за други трима, след като това е отделна публикация. Ударена е и нежилищна сграда.

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Киев война Украйна руска ракетна атака
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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