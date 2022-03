Руската армия има храна, боеприпаси и гориво за 3 дни, твърдят украинците

Украинските ВВС също публикуват информация в своя профил във Фейсбук, като за 21 март са свалени 1 руски самолет, 2 хеликоптера, 6 безпилотни апарата (дронове). Сухопътните сили на Украйна добавят в сметката 14 танка и 3 артилерийски единици. "Освен това защитниците на Мариупол унищожиха патрулната лодка "Раптор" и радиокомплекс Лиер-3", казва украинската армия.

Може би най-впечатляващата новина е, че според Kyiv Independent е освободено градчето Макарив, което се намира в Киевска област, на около 60 километра от Киев. Градчето е имало малко над 12 000 души население преди войната.

Междувременно, Радио Свободна Европа публикува карта на летищата, от които руски самолети излитат и бомбардират цели в Украйна. За последните 24 часа са извършени над 300 полета на руски самолети над Украйна, но според американска оценка Русия все още не може да се похвали с абсолютно пълен контрол на украинското небе.

Стана ясно и, че Украйна готви закон, с който ще наложи допълнителни данъци на компании, които работят с Русия.

