САЩ ще защитят украинското небе със съветски ракети, Русия не може да прави танкове?

В последния към момента брифинг на Кърби обаче той говори специално за оръжия, с които украинската армия ще може да борави без проблем. „Помагаме им да се сдобият с оръжейните системи, които са обучени да ползват и с които са достатъчно компетентни да се защитават не само наземно, но и въздушното си пространство", каза Кърби и напомни, че президентът на САЩ Джо Байдън е подписал пакет на стойност 800 000 000 долара, по който се работи и скоро се очакват доставки на оръжия за Украйна.

Украинските ВВС публикуваха в официалния си профил във Фейсбук, че депутати от редица европейски държави са подкрепили декларация за спешно модернизиране на противовъздушната отбрана на Украйна. Подкрепа има от депутати от Чехия, Естония, Полша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Холандия, Швеция, Великобритания и САЩ.

Междувременно The Wall Street Journal публикува материал, че САЩ тайно праща на Украйна ПВО от съветско време. Става въпрос за оръжие, което САЩ има още отпреди десетилетия, по тайна програма. Сред тях са ракети "земя – въздух" СА-8 (комплекс "Оса"), които САЩ имат по програма за обучение на американски войници да опознават руска технология. Официален коментар на тази новина от Пентагона няма.

Опозиционната беларуска телевизия NEXTA, чието гледане се преследва от беларуския наказателен кодекс, публикува в профила си в Twitter снимки от въздуха как изглеждат три украински града след руските бомбардировки – Маирупол, Иприн и Чернигов.

#Maxar company published satellite images of #Irpin, #Mariupol and #Chernihiv as of March 21. The images of the cities are in order. pic.twitter.com/OATF2nGxXe