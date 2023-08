Руската пропаганда осъзна: Ако изстрелят 100 дрона по Москва, 30 ще я ударят (ВИДЕО)

Клупов подчерта, че при последните две атаки срещу търговския център на Москва – Москва Сити (на 30 юли и на 1 август) били свалени 5 дрона, а 2 са успели да поразят целите си. Това е коефициент от 0,7 за успеха на руското ПВО – може да е много висок за стандартите на ПВО, но за жителите на Москва е "съвършено недостатъчен". Трябва да е 100 от 100 – сега излиза, че ако украинците изстрелят 100 дрона, 30 ще ударят по Москва, а това е недопустимо, по думите му.

Какво трябва да правим, трябва да помислят специалистите по ПВО – желателно е то да работи в подстъпите на Москва, а не над Москва. Щом сваляме дронове над Москва, значи противникът ни е изиграл, каза още Клупов, който заговори как оборудването за електронно заглушаване би трябвало да действа за сваляне на вражески дронове докато те още летят към Москва, а не вътре в града.

ОЩЕ: Руски военен кораб бълбука отчаяно след удар с дрон с 450 кг тротил (ВИДЕО)

"If we shoot down drones over Moscow, it means that we have already lost," Solovyov and his propagandist guest talked about recent attacks on Moscow.



His guest openly doubted if the Russian Ministry of Defense truthfully reports on the number of drone raids in Moscow. pic.twitter.com/ZQ1UYgOT94