Руски канали почнаха да говорят за нова голяма руска загуба - АЕЦ Запорожие

Дискутираното от руските информационни канали е основно в насока, че се готвят преговори между Украйна и Русия за изтеглянето на руските сили от АЕЦ-а. Ръководителят на "Енергоатом" Петро Котин коментира пред "Украинска правда", че вижда признаци и сигнали за готвено отстъпление на руските военни от АЕЦ-а. Котин обърна внимание именно на публикации в руски медии по темата. Той каза и, че Украйна има резерви от ядрено гориво за 2 години напред и че се очаква Украйна да може да произвежда сама ядрено гориво, което да е достатъчно за 50% от украинските ядрени мощности.

Увереност, че руснаците няма да могат да задържат АЕЦ Запорожие изрази и Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски.

"Russians will not be able to keep the Zaporizhzhia NPP." - Mykhailo Podolyak pic.twitter.com/sFlnP6AxmT

Същевременно, украинският щаб потвърди успешен удар по руски позиции при Енердогар. Украинците казват, че са унищожили 6 единици военна техника.

Относителното затишие по целия фронт продължава да преобладава, но ISW обръща специално внимание как руснаците се мъчат да изградят отбранителни линии в Източна Херсонска област. Вече има множество сателитни снимки, които показват къде се копаят окопи, изграждат се траншеи и се вдигат отбранителни укрепления. Основното заключение обаче е, че това се прави по пътища – съответно се повдига въпросът какво ще правят руснаците при атака буквално през полето? Такъв подход украинската армия предприе при светкавичната контраофанзива в Харковска област през септември. Тогава украинската армия заобиколи определени защитени позиции на руснаците, за да навлезе дълбоко в тила им, а после ги обкръжи, което предизвика безредно отстъпление на руските сили, много жертви, а за капак украинската армия плени и много военна техника.

В този ред на мисли украинският щаб съобщава за 30 унищожени единици руска военна техника при обстрел в Херсонска област. Руснаците обаче продължават да обстрелват интензивно самия Херсон.

Сутрешната сводка както на Генералния щаб на украинската армия, така и сводките на руското военно министерство и на популярния руски телеграм канал "Рибар" ясно показват, че почти навсякъде украинците държат инициативата, дори на места в Донецка област. Отново руското военно министерство говори само за "отбити украински атаки", като изрично са споменати важни за ситуацията при Бахмут точки – Соледар, Майорск, както и Опитно, което е на 4 километра от друга важна украинска позиция – тази в Авдеевка. На всички тези места украинците казват, че са парирали руски опити за атаки.

Доста интересна е информацията на "Рибар" – силите на ЧВК Вагнер се отбраняват "от всички контраатаки на противника" и "продължават щурма на Бахмут", но "темпът на настъпление е затруднен от голямото количество отбранителни съоръжения в града". Явното противоречие – хем ЧВК Вагнер щурмува, хем всъщност се защитава от контраатаки, показва, че руските сили са затънали и изобщо не са близо до успех в Бахмут.

This is how Bakhmut looks today, where the Russian world came with “salvation”. pic.twitter.com/1N6KwqCt6e