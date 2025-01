Руски лъжи за новата украинска атака в Курск: Проверка на факти (СНИМКИ и ВИДЕА)

Темата с "фактчекърите", която основателят на социалната мрежа Facebook Марк Зукърбърг повдигна отново с решението си Meta (собственик и на Facebook, и на Instagram) да спре засега "проверяващите фактите" за потребителите на двете социални мрежи в САЩ, има един много важен ракурс - войната в Украйна: В очакване на Тръмп: Meta спира програмата си за проверка на факти.

В социалната мрежа "Х" - на Илон Мъск, която е директен конкурент на Meta, един от най-известните профили що се отнася до войната в Украйна - GeoConfirmed, публикува ново пространно разследване с проверка именно на факти. Заключението е категорично: Когато Украйна предприема операции за настъпление, Русия се опитва да манипулира и въздейства на информацията. Ето какво още пише в публикацията:

GeoConfirmed UKR - Investigation



When Ukraine undertakes offensive operations, Russia attempts to manipulate/influence the information environment.



For nearly three years, we have been monitoring the war in Ukraine, and another notable trend has emerged:

whenever Ukraine… pic.twitter.com/KPZhlqCcsX