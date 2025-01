Украйна упорито тормози Путин в Курск, Курахово падна, 800 000 убити и ранени руски войници според Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въпреки героичните хвалби на руското военно министерство как нямало никакви проблеми с новата украинска офанзива в Курска област и украинската армия губи голямо количество войници и техника, геолокализирани видеокадри подсказват, че за пореден път Русия просто лъже, за да не лъсва как отново режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се проваля.

(КАРТА) Потвърдено на база геолокализация и то на видео от руски източник украински войници са успели да влязат в село Бердин (ВИДЕО, 18+), което се намира североизточно от град Суджа – основната руска разпределителна станция за доставка на газ към Европа по вече спрения транзитен маршрут през Украйна. Има и геолокализирани видеокадри на същия руски източник от обстрел и явно украински напредък в съседното село Новосотницки (ВИДЕО, 18+ - самите видеокадри могат да бъдат видени като се скролира надолу по нишката в социалната мрежа "Х"). За това положение руското военно министерство обяснява, че всъщност представлява "отблъскване" на украинска атака с бронирана техника с големина на взвод, а руската армия отвръща и с бомбардировки с авиобомби по украински позиции в Суджа (КАРТА). Има дори геолокализирани видеокадри как руснаците удрят двама украински войници при Бердин, докато те пленяват руски войник - ударът поразява и тримата:

Руснаците също отвърнаха на украинската атака с опити за настъпление – конкретно и потвърдено с геолокализация има руски напредък западно от Малая Локня, посочва ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) и дава в библиографията на дневния си анализ препратки с геолокализирани видеокадри. За всички други руски твърдения – как руснаците напреднали при Махновка, превзели Леонидово и са в северната част на Руско Поречно, няма достоверни потвърждения с геолокализирани видеокадри. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, описва ситуацията в Курска област така – като цяло няма съществени промени, но все пак изглежда украинската армия е стигнала до покрайнините на Бердин, нямало потвърждение, че се е укрепила там, както и че имало украински успехи в Леонидово и Пушкарно. Нямало обаче и потвърждение руснаците да са влезли в Малая Локня, признава още "Рибар". Всичко това накара автора на The Telegraph Хамиш де Бретън-Гордън да напише, че Украйна унижава Путин в Курск в най-лошия възможен момент – защото Украйна следва печелившата максима да надгражда там, където има най-много успех, а проблемите за руския диктатор се увеличават. Отделно, в сводката на украинския генщаб е посочено, че след вчерашния ден по украински данни руските военни жертви (убити и ранени) са се увеличили с почти 2000 души – 1970. С това общо руските военни загуби в хора във войната в Украйна по информация на украинския генщаб са вече над 800 000 – убити, ранени и изчезнали по време на бойна задача.

На този фон, руското военно министерство изуми с ново видео – как се правят "по домашна рецепта" камиони с броня и бъгита, които да се ползват за щурмове от руската пехота. Максимално просто, максимално надеждно, гласи мотото във видеото – сами преценете колко надеждно може да е направена у дома бронирана УАЗ-ка:

The Russian MoD releases footage of a Russian 'construction and repair site' of homemade armored trucks and buggies for assault units by repairmen of the Center group in the Pokrovsk direction.



You read it right. Homemade armored trucks and buggies for assault units. pic.twitter.com/8fEL6RBOie — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозено увеличение на интензивността на боевете в Украйна – с 34 бойни сблъсъка повече на дневна база. На 6 януари е имало общо 218 сблъсъка съгласно официалните украински данни. Нивото на руските бомбардировки с авиобомби се запазва – 95 за изминалите 24 часа, само с 4 по-малко на дневна база. Спад, но не голям, има и при руския артилерийски обстрел – 5000 изстреляни снаряда, с 500 по-малко. Остава голямо количеството и на използваните от руснаците FPV дронове – 2700, само с 200 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Безспорно Курска област е най-горещата – уникалните 94 бойни сблъсъка там. Второто като интензивност направление е Покровското – с 41 отбити руски пехотни атаки там, но прави впечатление, че украинският генщаб отбелязва вече и самият Покровск като място на боеве, явно в южните покрайнини на града. В Кураховското направление са отбити 26 руски пехотни атаки – украинският журналист Юрий Бутусов критикува яростно украинското висше командване и иска да има изтегляне на нови, по-удобни за отбрана позиции, вместо да се държи до последно, макар съотношението на загубите вече да не е благоприятно за украинците според него. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, добавя, че Кураховската ТЕЦ е изцяло под руски контрол, превземането ѝ е приключило окончателно на 6 януари, както и че руснаците бомбардират безогледно с авиационни бомби, сравнявайки ситуацията с дъжд. Каналът е на мнението на Бутусов – трябва да се поддържа отбрана на позиции, за които има смисъл да се отбраняват. Руското военно министерство официално обяви, че Курахово е превзет, макар че говорителят на украинското командване "Хортиця" майор Виктор Трехубов каза, че боеве в района на града все още има. Във Времеевското направление е имало 13 руски пехотни атаки, също толкова е имало в Лиманското направление.

Оборона міста Курахове, Покровський район, Донеччина pic.twitter.com/8Gg1oErwpx — Мисливець за зорями (@small10space) January 6, 2025

За Покровското направление "Офицер+" посочва Нововасильовка и Новоелисаветовка, на южния фланг на Покровск, като два епицентъра на боеве. Същото казва и украинският военен и командир на рота в батальона "Айдар" Станислав Бунятов, с позивна Осман. Руснаците щурмуват предимно с пехота и се опитват да се укрепят в двете села, защото после ще им е по-лесно да напреднат през полетата отвъд тях, пояснява "Офицер+". Той предупреждава, че руските FPV дронове и то с оптични кабели стават все по-ефективни с удари срещу украинската логистика за Покровск. Бунятов добавя, че с помощта на дронове украинците не позволяват бързи руски пробиви, обаче липсата на достатъчно пехота от украинска страна пречи руските сили да бъдат спрени напълно. Но геолокализирани видеокадри, показани и от ISW, сочат, че украинската армия е предприела контраатака и е в северозападните покрайнини на изгубената преди два дни Воздвиженка, която е важна за използването на пътя Покровск – Константиновка на северния фланг. "Рибар" говори точно наобратно – руският успех във Воздвиженка се надграждал, без да дава видеокадри за потвърждение.

В библиографията на цитирания по-горе анализ на ISW има и геолокализирани видеокадри, показващи как с FPV дронове руснаците избиват украински войници в окопите при Терно, Лиманското направление, както и украинците с FPV дронове убиват руски войници при язовира до съседната Ивановка. Вероятно Ивановка вече е под руски контрол и има руски напредък и северозападно от Терно, заключва ISW – там основната руска цел е най-после пробив и преминаване на западния бряг на река Жребец. А "Рибар" се хвали, че в Купянското направление руснаците разширили контрола си в района Песчано – Берестово – Лозова, както и че руското военно министерство е обявило за превзето село Надя, при Крухляковка. Линията между Крухляковка и Лозова се изравнява, уточнява каналът на Звинчук.

Оборона села Терни(Лиманська міська громада, Донеччина) pic.twitter.com/rQQMKODZnB — Мисливець за зорями (@small10space) January 6, 2025

(КАРТА) И в Торецк бавно руснаците напредват към северните покрайнини на града. Украинските позиции в самия град намаляват, намаляват и изгодните за защита места, защото и тук руските авиобомби разрушават всяка по-голяма и висока сграда. Според ISW, около 70% от Торецк е под руски контрол.

Toretsk, once a flourishing city. Now wiped off the face of the earth. pic.twitter.com/gtu0Dzsi3V — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2025

Украйна се похвали с унищожаване на две руски ПВО ракетни системи "Панцир" и една ПВО ракетна система "Оса". Украинското командване "Юг" съобщи и, че руснаците са изгубили две ПВО ракетни системи С-300 – може би затова руснаците си отмъстиха с удар с дрон срещу автобус с цивилни в Херсон, предполага Станислав Бунятов: Руски дрон удари автобус с пътници в Херсон

Over the past day, the enemy lost five air defense systems.



The Ukrainian Navy reported the destruction of two "Pantsir-S1" anti-aircraft missile and gun systems and one "Osa" air defense system.



The Southern Defense Forces reported that the enemy lost two "S-300" air defense… pic.twitter.com/vR7MVRJIK7 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 6, 2025