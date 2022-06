Руски медии публикуваха видеа с американски доброволци, пленени край Харков

Във видеото на журналиста от Руската държавна тв и радиокомпания Андрей Руденко единият мъж казва: „My name is Alexander Drueke. I’m against war. Я против войны." Във второто видео другият мъж, без да се представя, казва: „Аз съм против войната“. Руденко също така коментира, че американските военни са попаднали „при нашите момчета“.

Анди Хуен, който воювал в Донбас на страната на Украйна, прекарал няколко часа в окоп, след като ВСУ загубили контрол над позициите, след което той и Друке вървели през гората в продължение на пет часа и се предали на руските военни. На 18 юни американският гражданин разказва това пред прокремълското издание „Известия“. Позициите, където се намирали американците, били близо до Харков. По думите на Хуен той е служил като част от отряда „Багет“ в разузнавателния батальон. Подразделението получило това име, защото по-голямата част от военните били от Франция. Според пленника украинските войски се оттеглили и поискали прикритие. Но руската армия установила контрол над позицията.

На свой ред Александър Друке разказва, че е ветеран с 20-годишен опит, преминал през войната в Ирак. От височината на своя опит той сравнявал подхода към конфликта между американски и украински бойци, като сравнението не било в полза на последните.

По-рано Associated Press съобщи, че двамата жители на Алабама, които също се явяват ветерани от армията на САЩ, са изчезнали край Харков. Те пристигнали в Украйна, за да воюват на страната на Въоръжените сили на Украйна като доброволци. Агенцията пише, че нищо не се знае за местонахождението им.

The Telegraph пише, че 39-годишният Александър Друке и 27-годишният Анди Тай Нгок Хуен са заловени от руските военни миналата седмица по време на боевете в село Избицкое. Изданието добавя, че Друке и Хуен се смятат за първите американци, които са били пленени от руските военни. Близките на Хуен обясняват, че не са получавали новини от него от 8 юни.

Официално американските власти не потвърдиха информацията за това, че Друке и Хуен са попаднали в плен, но признаха, че разполагат с непотвърдена информация и изясняват съдбата им в контакт със семействата им, украинските власти и Червения кръст.

На 9 юни „Върховният съд“ на непризнатата от международната общност ДНР осъди на смърт трима чужденци, участвали във войната с Русия на страната на Въоръжените сили на Украйна на територията на така наречените ДНР и ЛНР. Двама британци, Айдън Ейслин и Шон Пинер, и мароканецът Саадун Брахим бяха осъдени на екзекуция чрез разстрел.

Руското външно министерство не счита британците Айдън Ейслин и Шон Пинър за военнопленници, заяви говорителят на ведомството Мария Захарова. „Противно на твърденията на британски официални лица споменатите граждани не се явяват военнопленници, а наемници. Наемниците, изпратени от Запада, за да помогнат на националистическия режим в Киев, не са бойци по международното хуманитарно право и нямат право на статут на военнопленник“, твърди Захарова.

Адвокатът на 21-годишният мароканец Саадун Дмитрий Ершов каза пред контролираната от руските власти медия Lenta.ru, че той се е предал на 12 март във Волноваха. По думите му Саадун пристигнал в Украйна през 2019 г., а през 2021 г. подписал тригодишен договор с Въоръжените сили на Украйна и по съвет на Ейслин се озовал в 36-а отделна бригада на морската пехота. На 27 април „Комерсант“ писа за адвокатите на Пинър и Саадун. Изданието ги представи като „първите и засега единствени руски адвокати, които работят в ДНР и ЛНР“. Според изданието „Медиазона“ не са били открити по-ранни споменавания за тяхната адвокатска дейност.

