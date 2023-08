Руски ракетни удари в Херсон и Днепропетровск, има жертва (СНИМКИ)

Ръководителят на областта Олександър Прокудин обяви, че 59-годишна жена от Херсон е загинала при попадането на руски снаряд в къщата ѝ, а 60-годишен мъж е ранен.

Още осем жители на Херсон са диагностицирани със ситуативна невротична реакция. В болницата са докарани 93-годишна жена и човек с намалена подвижност с нараняване от минно-взривно устройство. Двама спасители също са били хоспитализирани с изгаряния.

Руска ракета е ударила и Днепропетровска област. Взривът е отекнал в квартал „Синелники“. Няма жертви и ранени.

