"Мъртвата ръка" и "Периметър": Русия или САЩ са с по-мощен подводен флот (СНИМКИ)

Две американски ядрени подводници "вече се намират в региона, там където трябва да бъдат", каза американският президент Доналд Тръмп и заповяда да бъдат насочени по-близо до Русия, след задочната словесна престрелка с Медведев, който заплаши с "мъртва ръка". Какво в действителност означават тези заплахи и с какви подводници разполагат, както САЩ и Русия, така и другите държави?

Дипломация на подводниците

Тръмп не назова вида на подводниците, но вероятно става въпрос за стратегическите подводници от клас "Охайо" - те са въоръжени с балистични ракети "Трайдънт II" с ядрени бойни глави и обсег на полета 11 300 км. Технически биха могли да поразят цели в Русия направо от крайбрежието на САЩ - никакво преместване за това не е нужно. По-рано Тръмп не използва подводниците като заплаха макар да ги хвалеше след удара срещу Иран в отговор на репликата на Медведев , че някои държави могат да предаде ядрено оръжие на Техеран.

Подводен флот по държави. Източник: Globalfirepower 2005.

Мъртвата ръка

Така в западната преса наричат хипотетичната система, която автоматично задейства ответен ядрен удар - ако внезапна атака унищожи военното и политическото ръководство на страната. Системата се обсъжда активно след излизането на филма на Стенли Кубрик през 1964 г. „Д-р Стрейнджлав или как престанах да се страхувам и обикнах атомната бомба“ (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) - в него съветската "мъртва ръка" сработва заради погрешна атака и води до унищожение на човечеството. Няма никакви доказателства за съществуването на тази система, информира телеграм-каналът "Можем объяснить".

На снимката: Кадър от филма. Getty images

Системата "Периметър"

В западната преса често я наричат "мъртвата ръка" на Русия. Това е реално съществуваща алтернативна (резервна) система за връзка в случай на ядрена война. Ако основните линии за връзка бъдат унищожени се пуска специална ракета, която лети над страната и предава заповедите на военното ръководство. Но "Периметър" не може да взима самостоятелно решение за изстрелване на ракети, а само предава, взетото от хората решение на командните пунктове и пусковите установки. Аналогична система са имали и САЩ.

