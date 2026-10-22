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Руски успех: Не завладяха Украйна, но на 21 октомври умряха най-много руски войници

22 октомври 2026, 14:22 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Руски успех: Не завладяха Украйна, но на 21 октомври умряха най-много руски войници

Най-големите дневни загуби за руската армия от началото на пълномащабната война се случиха вчера, 21 октомври. Това съобщиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили. 2250 души е бройката за деня на руските загуби - убити и тежко ранени войници, които не могат повече да воюват (военни жертви по класификацията на НАТО).

И докато украинците правят всичко възможно, за да спасят живота на своите военни и на цивилните, то за Русия "военнослужещите са просто ресурс, който не се изхвърля, а просто се изпраща за унищожение", пише в сводката на генщаба.

Най-многобройните руски загуби в жива сила за изминалите четири и половина години война са били в тези дни, според сводката:

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  • 21.10.2026 г. — 2250 души;
  • 19.12.2024 г. — 2200 души;
  • 18.10.2026 г. — 2100 души;
  • 27.09.2026 г. — 2090 души;
  • 28.11.2024 г. — 2030 души.

Загубите на руските военни се увеличават от месец на месец. За периода 24 февруари 2026 г. - септември 2026 г.  те са достигнали почти 37 хиляди души. А за периода от началото на войната 24 февруари 2022 г. до септември 2026 г. те са общо 363 820 души, се посочва още в доклада.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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