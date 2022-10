Руснаците бият тревога: Украинската армия уверено гледа към Луганска област

Куп руски военни канали, включително бившия министър на отбраната на ДНР Игор Гиркин (Стрелков), който е основен обвиняем за свалянето на полет MH17 и убийството на стотици хора в него, посочват (ТУК, ТУК, ТУК, ТУК), че украинците вече настъпват към Кремена и дори гледат към Лисичанск т.е. Луганска област. Украинците разширяват зоната, която контролират, на североизток и изток от Лиман – вече са в Терни и Торско, т.е. 13-15 километра дистанция, с поглед към Луганска област и Кремена. Геолокализирана снимка подсказва украински успехи и в посока към Сватово – украинците вече са в Борова, на 35 километра от Сватово. В Херсонска област има украински пробив при Днепър, което позволява допълнително да се отрежат руски логистични линии. Освободени са Миролюбивка, на 23 километра северозападно от Херсон и Архангелско, което се намира при река Ингулец, южно от границата между Херсонска и Днепропетровска област. Руското военно министерство призна и за украински пробив при Златна Балка. Основна украинска цел е Нова Каховка, а геолокализирана снимка показва, че украински военни вече са в Михайловка, Хавриловка и Новоолександривка – все населени места по ключовата магистрала Т403.

Changes in the Kherson region from 1 to 3 October. pic.twitter.com/5OIlJ7lwfm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 3, 2022

Local residents from Borova welcome our heroes-defenders 🇺🇦 pic.twitter.com/ox2dTCEYKR — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 4, 2022

Що се отнася до Донецка област и защитата на линията от Бахмут та до Авдеевка, Генералният щаб на украинската армия съобщава за поредно денонощие, в което руските атаки по ключовите за битката точки са отблъснати. И още: "По налична информация подразделенията на новосформирания и преместения в Украйна Трети армейски корпус на руската армия не са в състояние ефективно да изпълняват възложените си задачи заради остарелите и неизползваеми оръжия и военна техника, произволно изоставяне на позициите и откази на войниците да изпълняват задачи, засилената употреба на алкохол и системните нарушения на военната дисциплина. Всичко това води до деморилизация".

Както на североизток, така и в Херсонска област защитата на окупираните територии се пада на руски части, считани преди войната за едни от най-елитните в състава на руската армия – 144 моторизирана дивизия, 20-ти обединен корпус, 76-та военно-въздушна дивизия. Бързите успехи на украинците обаче подсказват, че ръководенето им и бойният им дух са на много ниско ниво, подчертават от ISW.

Показателна е и оценка на Пентагона, че е възможно Украйна да постигне редица ключови цели и да подсигури позициите си в борбата за освобождаване на всички окупирани от Руската федерация украински територии. Една от посочените основни цели е ефективното отрязване на снабдяването на всички руски части, намиращи се на запад от Днепър, което включва и самият град Херсон. Ако това се случи, всяка амбиция на Владимир Путин за успешна атака срещу Одеса ще бъде погребана. А връщането на Лиман означава, че Руската федерация ще е затруднена да разпределя подкрепления по цялата фронтова линия в Украйна, гласи оценката на Пентагона.

Всичко това вдига градуса на напрежение в Кремъл. Според РБК е направена поредна смяна във висшето военно руско ръководство – генерал-лейтенант Роман Бердников е сменил генерал-полковник Александър Журавльов като ръководител на Западното военно окръжие. Именно военните части от Западното военно окръжие в Русия бяха тези, които действаха в Харковска област и то без ясно обявено ръководство – там, където само за месец украинската армия нанесе редица поражения на руснаците. Отделно, съставът на руската прокуратура беше обновен – добавени са 150 нови прокурори, включително 100 военни, явно знак на опита на Владимир Путин да държи под контрол частичната мобилизация и да не се стига до масово изпращане на фронта на абсолютно всеки, независимо в какво физическо и психическо състояние е. А назначеният от Кремъл управител на Херсонска област Кирил Стремусов продължава да настоява, че ситуацията в областта е под контрола на руските сили.

Най-показателно обаче как се развиват нещата с частичната мобилизация в Руската федерация е, че Думата оттегли законопроект за еднократна премия от 300 000 рубли (4970 долара) за всеки мобилизиран, както и освобождаването им да плащат лихви по жилищни ипотеки и други социални облаги. А руските заявки какви точно са границите на незаконно присъединените от Русия четири украински области (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска) също внасят несигурност какво точно ще прави Кремъл. Припомняме, че говорителят на Путин Дмитрий Песков обяви, че Русия анексира ДНР и ЛНР „в границите им от 2014 година /Границите на територията на ДНР ще бъдат определени като границите, които съществуваха в деня на нейното формиране и деня на приемането и в състава на Руската федерация/”, но така и не стана ясно дали Песков визира земите, които тогава проруските сепаратисти контролираха или тези, които искаха да контролират.

