Руснаците поразиха жилищна сграда в Суми, има жертва (ВИДЕО и СНИМКИ)

Четири безпилотни самолета "Шахед-136" (иранско производство) са били насочени към центъра на града в 10:49 ч. местно време. Повредени са две жилищни и една административна сграда, информира регионалната администрация в "Телеграм".

Photos showing the aftermath of the #Russian attack on #Sumy . pic.twitter.com/AzLm7Q6C9v

На ранените се оказва медицинска помощ. Продължава евакуацията на населението, а пожарникарите са на място, за да ликвидират пожара, информира Държавната служба за извънредни ситуации.

Областният център Суми с 250 000 жители се намира на около 50 км от руската граница. Областта е редовна мишена на руски удари.

Today, Shahed-drones hit a residential building in Sumy. At this moment the death of one person is confirmed. pic.twitter.com/xHgk2GubyD