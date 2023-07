Гаф на руското военно министерство с Антоновския мост, украинците освобождават още и още земя (ВИДЕА)

На източния фронт продължават както настъпателните, така и отбранителните действия на украинците. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се придвижват в посока Бахмут, а руските нашественици атакуват в посоките Лиманска, Авдеевска и Мариинска. Тежките битки продължават и на юг.

Това съобщи украинският заместник-министър на отбраната Анна Маляр в "Телеграм". По думите ѝ - през последната седмица, в резултат на подобряването на оперативната обстановка и изравняването на фронтовата линия, освободената територия на източния фронт е увеличена с 9 кв. км.

Маляр съобщи също, че броят на руските обстрели на изток се е удвоил за една седмица - през предходната е имало 6457 атаки, а миналата седмица - 11 753 обстрела.

На юг ВСУ продължават да провеждат настъпателни операции в Мелитополското и Бердянското направление, а именно към Новодаровка и Приютно, Новоданиловка, Работин, Новоселка, Старомайорско. "През изминалата седмица освободените територии бяха увеличени с 28,4 кв. км. Общо освободената територия в южната част на страната е 158,4 кв. км", заяви Маляр.

Според руския пропагандист Семьон Пегов, поддържащ "Телеграм" канала WarGonzo, пише тази сутрин, че украинците нямали никакъв напредък към Приютно. В посока Запорожие обаче Въоръжените сили на Украйна, с подкрепата на артилерията, са провели настъпателни операции в района на Работин. Има известен напредък, признава Пегов. Вчера сателитни снимки показаха и потвърдиха, че боевете се водят в самите покрайнини на Работин.

Малко повече на изток украинските части атакували при Лухове, южно от Камянске, и успели да заемат редица позиции.

На Донецкия фронт руснаците атакуват Мариинка. Подобни действия те извършваха и на югозападните подстъпи към Авдеевка, но без успех. Въоръжените сили на Украйна бяха поразени в Донецк и Горловка, пише още WarGonzo, без да дава допълнителна информация, като вероятно говори за артилерийски обстрел.

В посока Бахмут украинските войски, с подкрепата на артилерията, са провели щурмови операции край Озаряновка, Курдюмовка и Клещеевка. Руснаците контраатакували откъм Берховка. Нито една от страните не постигна успех, пише Пегов. Ден по-рано той писа, че украинците напредват югоизточно от Клещеевка. Ръководителят на украинското командване "Изток" Серхий Черевати пък каза, че ВСУ продължават да напредват по фланговете на Бахмут.

Руският "Телеграм" канал "Рибар" посочва, че на североизток от Бахмут частите на ВСУ успяват да пробият първата линия на отбрана на врага и да достигнат покрайнините на Берховка. Руските войски провели редица контраатаки и възстановили загубените позиции, а ситуацията в района била "като цяло - под контрол".

В посока Луганск руснаците са атакували Серебрянската гора откъм Диброва и Невския район. Въоръжените сили на Украйна обаче са удържали позициите си, казва WarGonzo.

На юг от Авдеевка украинците извършват набези покрай горската линия на пътя Шеверне - Водяне, опитвайки се да се закрепят в "сивата зона", пише "Рибар". Настъпателните им действия обаче били затруднени от плътно изградената отбрана и многолинейната система от минни полета.

ВСУ продължава да атакува на малки групи линията Приютно - Старомайорско, гласи още информацията в канала. "Засега руските части успяват да забавят действията на противника, като всеки ден ликвидират десетки бойци".

По линията Орехов - Токмак, която води на юг към Мелитопол и Бердянск, руснаците се прегрупирали на около 300 метра северно от Работин. А после предприели контраатака, като възстановили повечето от загубените позиции, пише "Рибар".

Драматична остава ситуацията край Херсон. Боевете продължават в зоната на брега на река Днепър близо до Антоновския мост. Руските източници говорят за "активна работа на вражеската артилерия от отсрещния бряг на Днепър".

ОЩЕ: Руснаците вият: Не можем да се справим със 70 украинци при Антоновския мост (ВИДЕА)

The right bank of the Kherson region was once again hit with incendiary ammunition overnight. pic.twitter.com/29zsiB6srU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2023

Медведев: Русия няма причина да удължава зърнената сделка Сделката за зърното в сегашния ѝ вид е ненужна, Русия може да помогне на страните партньори, които се нуждаят от храна и без нея. Това ... Прочети повече

В днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща специално внимание на ситуацията около Антоновския мост и как руското министерство на отбраната не приело никак добре коментарите на военните блогъри в "Телеграм", че руските сили не могат да се справят с едва 70 украински войници там.

Руското министерство на отбраната (МО) се опитва да затвърди контрола си върху информационното пространство, като подкопава избрани руски военни блогъри, които не повтарят желаната от МО формулировка относно твърденията за разгром над украинците на източния (левия) бряг на Херсонска област на 1 юли, пишат американските експерти. На 1 и 2 юли руското МО твърдеше, че войските успешно са отблъснали украински десант край Антоновския мост и отбелязаха "разгром" над малък украински десант на източния бряг на река Днепър. Някои руски военни блогъри обаче, в противоречие с докладите на МО, отбелязаха, че боевете все още продължават и че украинските сили поддържат някои позиции край моста към 2 юли. Романов например написа, че ситуацията е "коренно различна" от тази, представена от МО.

Romanov about the bridgehead.



“The real situation on the left bank near the bridge, to put it mildly, is radically different from that described in the report…”



He refers to the Russian MoD claiming all UA forces were ousted. Credible sources also state it’s opposite. pic.twitter.com/5euno0RG9V — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2023

Конфликтът на руското МО с общността на военните блогъри заради една тривиална бойна операция може да означава, че руското военно командване не смята, че има други успехи, за които да докладва на Владимир Путин на фона на продължаващата украинска контраофанзива. Опитът на МО да преувеличи потенциалната тактическа руска победа край Антоновския мост и усилията да ограничи противоположната информация, дадоха обратен резултат, смятат от Института за изучаване на войната. И добавят, че Путин продължава да бъде изправен пред избора дали да застане на страната на МО, за да защити отслабената си репутация, или да запази подкрепата си сред провоенно настроените ултранационалистически военни блогъри.

През изминалата нощ отново имаше руски въздушни атаки към Украйна. Военновъздушните сили съобщиха в "Телеграм", че противовъздушната отбрана на страната е свалила 13 от 17 изстреляни ирански дронове "Шахед". Останалите четири дрона, които украинската ПВО не е свалила, не са достигнали целите си, според ВВС. Не се съобщава за жертви.

През нощта в няколко централни, източни и южни региона бяха активирани тревоги за въздушно нападение. Експлозиите, които са станали в Кировоградска и Хмелницка област, са резултат от действията на украинската противовъздушна отбрана в района, съобщиха по-рано ВВС.

Междувременно "Рибар" съобщи, че украинците са опитали да атакуват военно летище в североизточните покрайнини на Приморско-Ахтарск в Краснодарския край на Русия. "Благодарение на професионализма на звеното за противовъздушна отбрана бяха избегнати жертви и щети", гласи информацията. Видеата в социалните мрежи обаче показват, че явно има сериозен удар.

Oh oh. The area near the territory of the military airfield in Primorsko-Akhtarsk, from where the Russians usually launch Shahed drones. Apparently something hit the site 💥 pic.twitter.com/GyrVSmJY3b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2023

ОЩЕ: Ще удължи ли бунтът на Пригожин войната в Украйна?