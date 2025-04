Рюте от Одеса: Подкрепата на НАТО за Украйна е непоколебима (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че е посетил южния украински град Одеса заедно с президента на Украйна Володимир Зеленски. Оттам той обяви, че подкрепата на алианса за Киев е непоколебима. Посещението на Рюте е знак на солидарност с Киев след ракетната атака срещу северния град Суми в неделя, при която бяха убити 35 души, а ранените са над 100, отбелязва Ройтерс. "Народът на Украйна устоя на толкова много, не на последно място и на атаката срещу Суми на Цветница. Подкрепата на НАТО е непоколебима", написа Рюте в публикация в социалната мрежа Х.

Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa

Ukraine’s people have endured so much - not least Russia’s Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad