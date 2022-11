С подигравка с маркови думи на Зеленски: ВИДЕО как руснаците страдат при Павловка

Неизвестното доскоро село Павловка, което се намира в Донецка област, се превърна в обект на особен интерес от около седмица насам.

Селото е арена на жестоки битки между украинската и руската армия. Руснаците се мъчат да го завземат, за да могат да се насочат към украинските позиции във Вухледар (Угледар) и Маринка, но украинската армия засега удържа. Според определени данни, при това от руски източник и то репортер в руска държавна медия, украинците не просто удържат, ами нанасят сериозни загуби на руските сили: Известно име на руската военна пропаганда алармира за големи руски загуби при село Павловка . Руското военно министерство обаче отрича и твърди, че руските жертви при Павловка "не превишават 1% убити и 7% ранени" от състава на 155-та бригада.

Украинският информационен канал "Труха" публикува и видеокадри от битка в Павловка. На тях се вижда как руски танкове биват спрени от насрещен украински огън. Фонът, на който вървят кадрите, обаче е запомнящ се. Това са известни думи на украинския президент Володимир Зеленски: "Не пушете където ви падне, а там, където още не ви е попадало".

Pavlivka, Donetsk region, the RF Armed Forces tried to advance into the settlement, but were ambushed pic.twitter.com/0fCDhAZ5uG — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 7, 2022

Видеокадри, показващи същата съдба за пореден руски танк се появиха и от Николаевска област. Там военните действия също не изглежда скоро да престанат за по-дълго време:

ОЩЕ: Путин позабрави за ядреното оръжие, но изглежда готви друг страшен удар в Украйна

Mykolaiv paratroopers burned an enemy tank while attempting to storm their positions pic.twitter.com/qMkGbUpwNc — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 7, 2022