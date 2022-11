Путин позабрави за ядреното оръжие, но изглежда готви друг страшен удар в Украйна

Освен това, The Wall Street Journal съобщава за среща на съветника по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан с руски колеги, включително Юри Ушаков, съветник по външнополитически въпроси на Путин, на която е обсъждана деескалация по отношение на опасността от всеобща война и използване на ядрено оръжие.

Същевременно обаче се засилват опасенията, че Русия се готви да взриви язовир Каховка. Такива опасения бяха изказвани както от ISW, така и от украинските власти, включително украинският президент Володимир Зеленски. А Генералният щаб на украинската армия съобщи, че руснаците са наредили на всички жители на Берислав да напуснат до 10-ти ноември и то на основание, че язовир Каховка може да бъде взривен - руската версия е, че това щяло да стане с украинска операция. В обзора си за 6 ноември известният руски телеграм канал "Рибар" съобщава за украински обстрел с HIMARS по язовирната стена, като 5 от 6-те ракети били прехванати от руската ПВО, но шестата "удари шлюз", но му нанесла "незначителни поражения".

Russians are going to blow up the Kakhovka HPP dam.



According to the General Staff, the occupiers ordered the residents of Beryslav to leave the city by November 10. The invaders call the main reason for the evacuation "the undermining of the Kakhov dam by the AFU." pic.twitter.com/yGBlBBL1Ya