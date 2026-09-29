Стратегически бомбардировач Ту-95, който тероризира Украйна, се разби в Русия (ВИДЕО)

Военен самолет се разби в Мазановския район на Амурска област на Русия днес, 29 септември, и загинаха най-малко шестима души, съобщиха държавните медии, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната. Един човек е хоспитализиран. Обстоятелствата около инцидента се разследват. ТАСС потвърждава, че става въпрос за съветския дозвуков стратегически бомбардировач Ту-95, който е предназначен за бомбени удари и нападения с крилати ракети. Той е катастрофирал по време на учебно-тренировъчен полет.

"Самолетът се разби в безлюдна местност. Според предварителни данни шестима членове на екипажа загинаха, а един е ранен и е евакуиран в медицинско заведение“, заявили са от руското военно министерство.

‼️Jackpot! Z-channels clarify that it was not a Tu-154 that crashed, but a Tu-95MS strategic bomber, which is even more significant



Russia’s Ministry of Defense confirmed this information.



These are exactly the aircraft used to launch strikes on Ukraine. https://t.co/QILK4xIStm pic.twitter.com/pPlyA7JZDB — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

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Основните версии

Самолетът е летял без боекомплект. За да се установят всички обстоятелства около инцидента, към мястото на катастрофата е излетяла комисия на Военновъздушните сили на Руската федерация. Държавни медии съобщават, че причината за катастрофата може да е експлозия на гориво на борда, но тази теория все още не е официално потвърдена.

Z-канали пък твърдят, че двигателите на бомбардировача са отказали по време на излитане.

⚡️ A Tu-154 military aircraft crashed in Russia



The aircraft crashed a few minutes after takeoff near the village of Krasnoyarovo in the Amur region.



According to Russian media, six people were killed. pic.twitter.com/SRv7OdELCt — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

Катастрофата е станала близо до село Красноярово около 14:05 ч. местно време.

По-рано започнаха спекулациите какъв точно е самолетът. Прокремълският Telegram канал Baza пишеше, че става дума за Ту-154.

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Канали в Telegram, въз основа на анализ на снимки от останките на самолета, започнаха обаче да разпространяват теорията, че разбилата се машина е била стратегически бомбардировач Ту-95МС - нещо, което бе потвърдено от военното ведомство. Това е още по-лоша новина за Русия, защото тези самолети се използват за удари срещу Украйна.

Катастрофата на бомбардировача беше потвърдена и от канала Fighterbomber, който е близък до руските военновъздушни сили.